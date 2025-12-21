Muere un hombre de 33 años por heridas de arma blanca en una reyerta en Cebolla (Toledo)

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha fallecido esta madrugrada por heridas de arma blanca tras una reyerta ocurrida en la localidad toledana de Cebolla, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El joven falleció durante su traslado al Hospital 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera de la Reina.

Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, no hay niguna persona detenida.