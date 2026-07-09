Muere un hombre tras ser atropellado por varios vehículos en la A-5 a la altura de Oropesa (Toledo)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil.
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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 9 julio 2026 8:50
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TOLEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida tras ser atropellado por varios vehículos a la altura del kilómetro 163 (sentido Madrid) de la A-5, dentro del término municipal de Oropesa (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 23.50 horas de este miércoles.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y una UVI que certificó el fallecimiento.

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