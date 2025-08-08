Muere un hombre tras ser hallado inconsciente con golpe en la cabeza en una piscina de Villa de Don Fadrique

TOLEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 89 años de edad ha perdido la vida este viernes tras ser encontrado inconsciente y con un golpe en la cabeza en una piscina unifamiliar, situada en la calle Altozano de la localidad toledana de La Villa de Don Fadrique.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar poco antes de las 15.00 horas.

Al lugar ha acudido la Guardia Civil y una UVI cuyo personal ha intentado reanimar a esta persona sin éxito.