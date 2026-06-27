Muere una persona tras una colisión frontal entre dos turismos en la AB-304 en Cordovilla

Imagen de Cordovilla en Google Maps.
Imagen de Cordovilla en Google Maps. - GOOGLE
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 27 junio 2026 17:10
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   ALBACETE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 77 años de edad ha fallecido este sábado tras una colisión ocurrida entre dos turismos en la carretera AB-304, en Cordovilla, pedanía de la localidad albaceteña de Tobarra.

   Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 13.56 horas en el kilómetro 4 de la citada vía.

   Tras el accidente, dos personas han quedado atrapadas, una de ellas el fallecido y la otra un hombre de 93 años que, tras ser rescatado por bomberos de Hellín y atendido por un médico de Urgencias, ha sido trasladado en una UVI al hospital de Albacete.

   Además, en el operativo también han participado una ambulancia de Urgencias y efectivos de la Guardia Civil.

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