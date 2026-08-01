Muere una trabajadora de una lavandería tras quedar atrapada en una máquina en Yeles

Archivo - Yeles - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora ha fallecido este sábado en una lavandería de la localidad toledana de Yeles tras quedar atrapada en una máquina.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 7.25 horas en una lavandería ubicada en la calle Canteras.

Estas mismas fuentes indican que la mujer, tras quedar atrapada, no ha podido ser rescatada, falleciendo en el lugar de los hechos.

Hasta el lugar se han acercado efectivos de la Guardia Civil, una UVI y bomberos de Illescas, encargados de rescatar el cuerpo.