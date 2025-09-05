Una mujer de 42 años se amputa tres dedos mientras trabajaba en un matadero en Valdepeñas

CIUDAD REAL 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora, de 42 años, ha sufrido la amputación de tres dedos mientras trabajaba en un matadero situado en el kilómetro 200 de la A-4, a su paso por el término municipal de Valdepeñas.

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso pasadas las 14.00 horas de este viernes.

La mujer, tras llegar por sus propios medios al hospital de la localidad, ha sido trasladada, en UVI, al Hospital de San Antonio Benagéber, en la Comunidad Valenciana.