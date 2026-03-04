Una mujer de 85 años muere atropellada por un camión en Almorox

Vista satelital de Almorox. - EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 85 años ha fallecido este miércoles en Almorox (Toledo) tras ser arrollada por un camión.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 8.09 horas en el tramo urbano de la N 403, en su kilómetro 60.

Al lugar de los hechos se han desplazado un equipo médico de urgencias y un UVI móvil, que tan solo han podido dar cuenta del fallecimiento de la víctima.

También han acudido al aviso agente de la Policía Local y de la Guardia Civil.