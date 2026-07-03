Una mujer se enfrenta a 15 años de prisión por provocar ocho incendios en varias viviendas de Valdepeñas

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los próximos 8 y 9 de julio a una mujer acusada de provocar una serie de incendios en viviendas habitadas de Valdepeñas durante varios días de mayo y junio de 2019, hechos por los que la Fiscalía solicita 15 años de prisión.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada, identificada por sus iniciales como C.A.R., habría actuado entre los días 11 de mayo y 3 de junio de 2019, principalmente durante la tarde-noche y la madrugada.

La Fiscalía sostiene que utilizó un mechero para prender fuego a un papel o elemento similar y lanzarlo después contra puertas, ventanas o persianas de distintos domicilios, "a sabiendas" de que los moradores de las viviendas se encontraban en su interior.

El escrito de Fiscalía atribuye a la acusada ocho hechos incendiarios en viviendas de Valdepeñas, aunque uno de ellos recoge dos episodios en el mismo domicilio.

Según el Ministerio Público, la mujer habría prendido fuego, desde la calle, a puertas, ventanas, persianas o cortinas, llegando en algunos casos a introducirse el humo en el interior de las viviendas y siendo necesaria la intervención de Policía Nacional y bomberos.

Los daños materiales ocasionados en el conjunto de los inmuebles fueron tasados en casi 11.000 euros, cantidad que la Fiscalía reclama en concepto de responsabilidad civil para los perjudicados.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para la acusada 15 años de prisión por un delito continuado de incendio.