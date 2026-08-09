Una mujer, única fallecida en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el fin de semana

TOLEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha perdido la vida en las carreteras de Castilla-La Mancha durante este fin de semana, en el único accidente mortal que se ha registrado en la provincia de Cuenca, según se desprende del balance provisional ofrecido por la Dirección General de Tráfico, desde las 15.00 horas del pasado viernes hasta las 20.00 horas de este domingo.

La colisión de dos vehículos este domingo en la N-301 a su paso por el municipio conquense de Las Pedroñeras ha dejado una fallecida y tres jóvenes heridos.

Según ha informado a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar a las 6.02 en el kilómetro 165 de la referida vía.

La fallecida es una mujer de 45 años de edad y los heridos tres varones, dos de ellos de 23 años y uno de 22, que han sido trasladados al Hospital General de Villarrobledo en dos ambulancias de soporte vital básico y en una UVI.

En el operativo movilizado por el 112 también han participado bomberos de Villarrobledo, agentes de la Guardia Civil y médico de urgencias.