Un mural cerámico inspirado en un cuadro de Talavera del siglo XVI da la bienvenida en el Puente Viejo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que un nuevo mural cerámico que recrea "el cuadro mítico" de 'El puente de Talavera', del pintor flamenco Jan Brueghel el Viejo ya decora la entrada del Puente Viejo, "embelleciendo la ciudad".

Así se ha pronunciado este martes en la inauguración de este nuevo mural elaborado por Cerámica Santos Timoneda y que se inspira en el cuadro de 1.616 que actualmente se encuentra en el museo Louvre de París, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha señalado que es un compromiso actual del equipo de Gobierno "sacar" la cerámica a la calle, "y es una realidad el embellecimiento que estamos haciendo de Talavera de la Reina", algo que los turistas que cada vez acuden con más asiduidad a la ciudad pueden comprobar.

"Con este mural estamos honrando a nuestra cerámica artística, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", ha dicho el alcalde, que ha invitado a los talaveranos a que acudan a admirar este cuadro y la visión que tuvo del puente un pintor flamenco del siglo XVII, "que ofrece una nueva perspectiva".

Por su parte, Javier Gil, colaborador de la concejalía de Artesanía, ha señalado que "lo más curioso" del cuadro es que fue pintado por una persona "que nunca estuvo en Talavera".

Ha explicado que Jan Brueghel fue nombrado pintor de cámara de Alberto de Austria, que era bisnieto de los Reyes Católicos; fue arzobispo de Toledo y pasó temporadas en Talavera hasta que fue virrey de Flandes, cuando encargó al pintor un cuadro de Talavera, para lo que le tuvo que describir el puente. Por eso, "el puente se parece pero no es exactamente el mismo".

Técnicamente el cuadro está pintado en óleo sobre metal y mide 28 centímetros por 20, aunque la reproducción que se ha hecho es de mayores dimensiones.

Gil ha destacado la importancia que tenía Talavera en los siglos XVI y XVII, "tanto a nivel literario, político y económico, con grandes figuras de la historia de la ciudad que dan luz y que queremos que todos los talaveranos y visitantes puedan conocer".

Por su parte, Gelen Delgado ha destacado la calidad artística del mural elaborado por Timoneda y ha apuntado que la base donde se asienta la pieza cerámica ha sido elaborada por un grupo de mujeres que han participado en el proyecto 'Ella construye' del Centro de la Mujer.