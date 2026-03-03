Murcia, Castilla-La Mancha y Euskadi serán sedes de incubadoras de empresas de la Agencia Espacial Europea

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Fernando Sánchez - Europa Press

MURCIA/TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha seleccionado a la Región de Murcia, a Castilla-La Mancha y al País Vasco como sedes de incubadoras de empresas de la Agencia Espacial Europea a través de la convocatoria de sus Centros de Incubación.

Estos tres centros se suman a red nacional de Centros de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA), que ya cuenta con sedes en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, cofinanciadas y coordinadas por el Ministerio, a través de la Agencia Espacial Española (AEE), y la ESA, según ha indicado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que "el Gobierno de España refuerza su apuesta sin precedentes por el sector espacial posicionando a España como un referente europeo en emprendimiento espacial y avanzando en una política industrial alineada con los retos estratégicos de Europa".

La puesta en marcha de estos tres nuevos centros permitirá la incubación de hasta cuatro 'startups' por sede durante un periodo de tres años, lo que se traducirá en un total de 36 nuevas empresas vinculadas al sector espacial, contribuyendo al fortalecimiento del tejido industrial, la creación de empleo cualificado y la transferencia de tecnología al conjunto de la economía.

Las 'startups' incubadas contarán con un paquete integral de apoyo, que incluye soporte técnico y de negocio, con un mínimo de 50 horas de asesoramiento empresarial, 20 horas de soporte técnico y 10 horas destinadas a la definición de estrategias de protección industrial o asesoramiento legal, sin coste para las empresas incubadas.

Además, también podrán contar con acceso a espacios de oficina, de forma gratuita o en condiciones más favorables que las de mercado y a un incentivo económico y cofinanciación, con un mínimo de 60.000 euros por startup, de los cuales 30.000 euros serán aportados por el Gobierno, a través de la Agencia Espacial Europea (ESA), y al menos otros 30.000 euros procederán de cofinanciación local o regional.

Tras conocerse la noticia, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, a través de su cuenta de X, ha señalado que se trata de "un proyecto cofinanciado por Ejecutivo autonómico que reforzará la hoja de ruta de 'Caetra' e impulsará el hub de tecnologías y aplicaciones satelitales de San Javier".

Con esta elección, la Región de Murcia "se consolida como un gran polo industrial y tecnológico", ha concluido López Miras.