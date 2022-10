Muro abonará "inmediatamente" los 69,49 euros que costó la recarga de su coche híbrido en el Ayuntamiento de Talavera

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera, Montserrat Muro, ha manifestado que los técnicos municipales han certificado que el consumo total de la recarga de su coche híbrido en dependencias municipales ha sido de 69,49 euros y ya se ha solicitado el número de cuenta "para su abono inmediato".

La edil ha mostrado toda la información, certificada y avalada por los servicios municipales que la han realizado, sobre el consumo de su vehículo y ha preguntado a los partidos de la oposición, PP y Vox, el "porqué si la preocupación de que se estaban haciendo algo indebido", no se puso en conocimiento o se dio la voz de alarma desde el minuto uno, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Ella misma les ha dado la respuesta: "Quizá les parecía más interesante dejarlo correr hasta encontrar el mejor momento político para ellos".

Al mismo tiempo, ha querido recordar que desde que se inició la legislatura, y por voluntad y petición propia, no recibe ninguna retribución como concejal de Ciudadanía e Imagen Sostenible de Ciudad.

Igualmente, Muro ha explicado que, como en esta ocasión, no dudarán en "acudir a los tribunales cada vez que ustedes emprender campañas difamatorias hasta que ustedes aprendan a diferencia la política de la guerra sucia".

Por su parte, la portavoz municipal, Flora Bellón, ha lamentado que tanto el PP como Vox se "agarren a las noticias falsas y a los bulos" y ha criticado que hayan "salido en tromba a desinformar, que es lo mismo que mentir".

En esta línea, ha señalado que es "curioso" que, durante todos estos años, "Vox nunca haya pedido explicaciones a la bancada de al lado, a Santiago Serrano y Jaime Ramos, por endeudar a este Ayuntamiento en más de 9 millones de euros" por la sentencia de los Planes Empleo; ni "tampoco les han pedido explicaciones ni su dimisión".

Para finalizar, también ha recordado al portavoz del PP Santiago Serrano, el informe expedido por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que se recoge la existencia de incompatibilidades en adjudicaciones a la mercantil Godoy Droju S.A.; teniendo en cuenta que éste, como miembro de la Junta de Gobierno Local, mantiene lazos de consanguinidad con una de las personas que participaban en esa empresa, su madre.

PP Y LAS DUDAS SIN DESPEJAR

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, ha lamentado que la edil de Ciudadanía e Imagen Sostenible de la Ciudad, Monserrat Muro "siga sin despejar las dudas sobre la carga de su coche en el garaje del Ayuntamiento".

Así se ha pronunciado tras la comparecencia de Muro en Pleno, que ha venido motivada porque el Grupo Municipal Popular registró la petición con el objetivo de que ofreciera una información detallada de la carga realizada en su vehículo particular de la red eléctrica del garaje del Ayuntamiento, que fue admitida por la propia edil en un comunicado remitido a los medios de comunicación el pasado 29 de septiembre. "Si no es por el PP no hubiera dado las explicaciones que merecen los talaveranos".

Para Serrano, lo que ha quedado patente tras la alocución de Muro "es que admite que recargó su coche particular, que no sabe cuántas veces lo hizo ni cuánto le ha costado al Ayuntamiento, y si la oposición no lo hubiese sacado a la luz, probablemente lo seguiría haciendo", según ha informado el PP en nota de prensa.

El portavoz se ha referido a las pruebas que Muro ha realizado para calcular el coste de la luz consumida en las cargas de su vehículo personal que se realizaron el pasado lunes, pero en su opinión "lo que destaca no es el dinero que deba, sino que lo que preocupa a los talaveranos es haber conectado un coche particular a la red municipal", sabiendo que en instituciones como el Senado, "ya que ella es senadora, está totalmente prohibido".

"Si los medios de comunicación no se hacen eco de este suceso, probablemente Monserrat Muro continuaría con estas prácticas y no hubiera devuelto nada al Ayuntamiento", ha aseverado el portavoz.

Además, Serrano le ha preguntado cómo es posible que si la recarga fue excepcional, como la propia Muro reconoció, "¿por qué no recuerda las veces que lo ha hecho?". De la misma manera se desprende que tampoco sabe a ciencia cierta el consumo de luz que ha realizado en el Ayuntamiento en cada ocasión, ha apuntado.