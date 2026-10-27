El muro de contención junto al Palacio Multiusos de Guadalajara está terminado y pendiente de recepción

Muro de contención junto al Palacio Multiusos de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El muro de contención construido junto al Palacio Multiusos de Guadalajara, en el barrio de Aguas Vivas, está terminado y pendiente de que el Ayuntamiento complete su recepción oficial, una vez que los técnicos municipales verifiquen que los trabajos se ajustan a las condiciones del proyecto.

La actuación ha contado con una inversión cercana a los 207.000 euros y responde a una demanda vecinal para solucionar los problemas de desprendimientos de tierra y escorrentías que afectaban a los patios de las viviendas colindantes, una situación que se prolongaba desde hace más de dos décadas, coincidiendo con la construcción del polideportivo.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que los trabajos ya han concluido y que únicamente resta completar los trámites técnicos y administrativos necesarios para que el Consistorio recepcione la obra.

La intervención ha consistido en la construcción de un muro de contención y el acondicionamiento del talud en una parcela municipal anexa al recinto deportivo, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos y el arrastre de tierra y agua hacia las propiedades próximas.

Asimismo, la actuación contribuye a consolidar los muros de las parcelas colindantes y a mejorar el aspecto del entorno del Palacio Multiusos.

Las obras comenzaron en mayo de este año, tras la firma del acta de replanteo el 30 de abril, y contaban con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

El proyecto se enmarca en el compromiso adquirido por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, con los vecinos de la zona para dar respuesta a una problemática que se arrastraba desde la construcción del polideportivo.