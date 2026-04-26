El Museo de Santa Cruz de Toledo acogerá una exposición sobre mapas y la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano - JCCM

TOLEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Santa Cruz de Toledo acogerá la exposición 'Los mapas y la primera vuelta al mundo. La expedición de Magallanes y Elcano' entre los meses de abril y octubre de 2026.

Próximamente se firmará un convenio entre el Instituto Geográfico Nacional y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de las consejerías de Educación, Cultura y Deportes y de Fomento, para la organización conjunta de esta exposición, ha informado la Junta en nota de prensa.

La exposición muestra, en un recorrido cartográfico, los aspectos más interesantes del viaje: sus antecedentes, preparativos, desarrollo y consecuencias. Partiendo de los conceptos geográficos de los antiguos, recorre el inesperado descubrimiento del continente americano; el Tratado de Tordesillas por el que España y Portugal se repartían el mundo; el espionaje cartográfico entre las dos potencias ibéricas; el comercio de las especias como verdadero objetivo de la expedición; o los primeros mapas del estrecho de Magallanes y de las islas Molucas. Todo ello, ambientado en la España del siglo XVI.

Además, la consejería de Fomento suscribirá un convenio de colaboración con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para la mejora del servicio de posicionamiento en tiempo real del instituto, mediante antenas correctoras del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en la región. El posicionamiento geodésico preciso se robustece.

Los objetivos que persigue este convenio son, por una parte, reforzar la infraestructura geodésica activa de Castilla-La Mancha que actúa como base para la cartografía, topografía, ingeniería y posicionamiento (GNSS), siendo crucial para la ordenación territorial.

Además, mejorará la robustez, integridad y precisión de los servicios públicos de posicionamiento; y garantizará la homogeneidad y continuidad de la información geográfica oficial, en coherencia con el Sistema Cartográfico Nacional y el Convenio de Integración de Castilla-La Mancha en dicho sistema.