Música, artesanía y rutas por la naturaleza llenan el cartel del Gastrofolk, que vuelve el viernes a El Carpio de Tajo

Presentación del Gastrofolk. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Carpio de Tajo volverá a convertirse los días 28 y 29 de agosto en punto de encuentro para vecinos y visitantes con la celebración de la séptima edición de Gastrofolk, un encuentro organizado por la Asociación Cultural Aires de Ronda, con la colaboración del Ayuntamiento, que reivindicará la cultura popular y el medio rural a través de la música, la gastronomía, la artesanía y la naturaleza.

La edición 2026 de Gastrofolk se ha presentado este miércoles en el Centro Cultural San Clemente de Toledo por el diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas; el alcalde de El Carpio de Tajo, Diego Martín, y el presidente de la Asociación Cultural Aires de Ronda, Jesús Torres, quienes han dado a conocer las principales novedades de un encuentro que se celebrará este viernes y sábado.

Los participantes han desgranado una programación que ofrecerá durante dos jornadas conciertos de música folk, un mercado de artesanía y gastronomía, catas, cocina en directo, rutas por el entorno natural, talleres y actividades para todos los públicos. El objetivo será acercar a vecinos y visitantes a las tradiciones, los artesanos, los productores y el patrimonio natural de El Carpio de Tajo.

Según informa la Institución provincial, la programación comenzará el viernes 28 de agosto con actividades infantiles y talleres con artesanos. Por la tarde y la noche se desarrollará una ruta nocturna por el entorno natural de El Carpio de Tajo, que incluirá una visita para conocer los procesos de elaboración de productos como el queso y el aceite. La jornada contará también con la actuación de Pelejebre, que combinará músicas de Castilla con ritmos celtas.

El sábado 29 de agosto se desarrollará una ruta por la Casa del Barquero, enclave vinculado al río Tajo, con una actividad divulgativa sobre el río, sus tierras y la riqueza natural del entorno.

A partir del mediodía abrirá el mercado de artesanía y gastronomía, en el que participarán artesanos locales y procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha y provincias limítrofes.

La gastronomía tendrá un papel destacado mediante catas profesionales y sesiones de cocina en directo, con vinos, quesos, aceites y cervezas artesanales y productos de proximidad. También se habilitará un mercado de degustación con propuestas como migas, pisto, carcamusas, quesos locales y dulces artesanos.

La programación permitirá además conocer de primera mano distintos oficios artesanales, con trabajos relacionados con el esparto, la madera y la decoración, junto a talleres y actividades especialmente dirigidos a los más pequeños.

La música popular volverá a tomar las calles con rondas y actuaciones en distintos espacios del municipio, incluida la Residencia de Ancianos, y la programación musical del sábado se completará con El Nido, formación procedente de Burgos que ofrecerá una reinterpretación contemporánea de la música tradicional.

El encuentro reivindicará así la cultura popular, los productos de proximidad, los oficios artesanales y el patrimonio natural como herramientas de dinamización del medio rural y como recursos capaces de generar actividad y atraer visitantes.

El diputado de Cultura ha destacado que Gastrofolk "ha conseguido algo muy importante: que El Carpio de Tajo muestre al exterior lo mejor de sí mismo y que sus tradiciones cobren cada año más fuerza".

Arribas ha puesto también el acento en la evolución del encuentro, que este año alcanzará su séptima edición: "Son cifras que demuestran que Gastrofolk ha encontrado su propio espacio", ha señalado en referencia a su trayectoria.

El alcalde de El Carpio de Tajo ha querido agradecer especialmente el trabajo de la Asociación Cultural Aires de Ronda, de los voluntarios, artesanos, productores y establecimientos que hacen posible este evento, e invitar a todos a visitarnos y disfrutar de Gastrofolk.

"Será una magnífica oportunidad para conocer El Carpio de Tajo y todo lo que nuestro pueblo tiene que ofrecer", ha dicho.

El presidente de la Asociación Cultural Aires de Ronda, ha invitado a acercarse a El Carpio de Tajo, a disfrutar de sus actividades gratuitas y descubrir sus tradiciones, productos y patrimonio.

"Todo ello gracias, especialmente, al trabajo de nuestros voluntarios y de todas las personas y entidades que hacen posible este encuentro".

Gastrofolk nació en 2019, coincidiendo con el 25º aniversario de Aires de Ronda, y desde entonces ha ido consolidándose como una de las principales iniciativas de la asociación.

En 2025 reunió a más de 900 asistentes, repartió alrededor de 500 tapas, contó con más de 30 puestos de artesanía, cuatro actuaciones musicales y la participación de cerca de 30 voluntarios.