Música, color y sonrisas llenan el Gran Desfile de Papá Noel en Guadalajara

Desfile de Papa Noel en Guadalajara

GUADALAJARA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara se ha llenado de ilusión con la celebración del Gran Desfile de Papá Noel. Desde su casa en el Parque de Adoratrices, Papá Noel y su comitiva han atravesado el Paseo de San Roque, el Parque de La Concordia y la Calle Mayor, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde cientos de familias esperaban con emoción su llegada.

La música y los villancicos han acompañado cada paso del desfile, creando una atmósfera mágica que ha hecho vibrar a pequeños y mayores. Las imágenes más entrañables han sido las de los niños entregando sus cartas a Papá Noel, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El espectáculo ha comenzado con la orquesta y un gran baile de apertura protagonizado, que llenaron las calles de ritmo y energía. Tras ellos, una amplia comparsa de animación con elfos, ha dado vida a la fantasía navideña, interactuando con el público y repartiendo sonrisas.

El toque artístico lo ha puesto el ballet y un grupo de patinadoras, que aportaron elegancia y magia con sus coreografías. Uno de los momentos más divertidos lo ha protagonizado la coreografía del Baile del Grinch, que sorprendió al público con humor y dinamismo, arrancando aplausos y carcajadas entre los asistentes.

El desfile ha culminado con la llegada de Papá Noel en su vehículo clásico descapotable, acompañado por dos renos conductores que hicieron de su entrada un momento inolvidable.

La Plaza Mayor se ha convertido en el gran punto de encuentro, donde Papá Noel se despidió de los más pequeños en la entrada del Ayuntamiento, dejando un mensaje de ilusión y buenos deseos para estas fiestas.

Este desfile, organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara, forma parte del programa 'Guadalajara, corazón de la Navidad', que sigue ofreciendo actividades para disfrutar en familia y mantener viva la magia de estas fechas.