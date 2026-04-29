Música, teatro, danza, cine y exposiciones, en la programación cultural de Ciudad Real para el mes de mayo

Presentación de la programación cultural. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Lozano, ha presentado la programación de mayo. Un mes "intenso", asegura, que la capital va a vivir con una "frenética actividad cultural", con propuestas muy variadas de danza, música, teatro, cine, humor y exposiciones que se van a suceder casi en todos los días del mes. Entre ellas, destaca la sexta edición del Festival de Danza Contemporánea que se desarrollará del miércoles 6 al sábado 9.

Un Festival que trae a la capital algunas de las primeras figuras de la danza contemporánea, además de integrar también la participación de los colectivos locales. La programación dará inicio el miércoles 6 con una exhibición en la Puerta de Toledo. El jueves 7 será la Plaza de la Constitución el escenario para diversos grupos; el viernes habrá doble sesión en el Parque Gasset y en el Teatro Quijano; y la última cita se llevará a los Jardines del Prado con agrupaciones locales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Otra de las fechas señaladas en el calendario será el sábado 16, con la celebración de una nueva Noche de los Museos en la que se proponen actividades para público infantil y adulto en todos los museos municipales: habrá música, visitas guiadas, cuentacuentos y otras iniciativas para el disfrute de los ciudadrealeños.

La música tiene también un hueco especial en la programación de mayo. Los Lunes Musicales en el Antiguo Casino cambian su hora de inicio a las 21.00: 'Entre copas y flamenco' el 4, con Jesús Tejero (cantaor), Miguel Ángel Remiro (piano) y Antonio Tejero (percusión); 'Pasiones rusas' el 11, con la OFMAN, la Orquesta Filarmónica de la Mancha; y el 18, 'Pasión eslava', a cargo de Zoltan Peter (piano), Volodja Balzalorsky (violín) y Damir Hamidulin (violonchelo).

Además, en el Teatro Quijano se podrá disfrutar del Certamen de Mayos organizado por el grupo de coros y danzas María José Melero el sábado 2; el sábado 9 la Orquesta CLM Sinfónica ofrecerá un concierto con música de famosas películas; el sábado 16, homenaje al grupo Dire Straits; el jueves 28 Real Jazz trae a Francesca Tandoi Trío; y el sábado 30, X Velada Carnavalesca del colectivo Manchegos del 3x4.

Tres propuestas teatrales forman parte de la programación: 'Casa Pepa' el jueves 14, 'Paula y los guardianes del planeta' el miércoles 20 y el abono de temporada se cerrará el jueves 21 con 'Gool'. El humor lo pondrá el monologuista Dani Martínez el sábado 23. Y, por otra parte, todos los martes del mes se celebrará el Ciclo de Cine Solidario de Solman en el Teatro Quijano a las 21.00 horas.

En mayo destacan también las nuevas exposiciones que llegan a los museos municipales. En el Manuel López Villaseñor se inaugurará el día 8 una muestra del certamen de pintura de la Asociación cultural Amigos de la Pintura y el Arte López Villaseñor; el día 14 llegará 'La expresión del color', de José María Cuasante; y el día 15 Pepe Carretero inaugura 'Alrededor de un jardín'.

En el Museo de Quijote, a partir de día 6, se podrá visitar la muestra 'Viva Don Quijote' del artista Genia Chef, mientras que en el Museo Elisa Cendrero, el día 7, comenzará 'Vietnam, memorias de lo cotidiano' de la artista Ana María Cencerrado.