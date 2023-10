El músico toledano Luis Pinel comienza un nuevo proyecto bajo el nombre de Wish! que tiene en 'Year 22' su primer single

Luis Pinel presenta su nuevo proyecto Wish!

Luis Pinel presenta su nuevo proyecto Wish! - THIERRY LOUSTAUNEAU

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Year 22' es el primer adelanto de Wish!, un proyecto musical liderado por el pianista y compositor nacido en Toledo y afincado en Madrid Luis Pinel. El nuevo tema formará parte de un próximo EP que evoca el concepto de catarsis procedente de la tragedia griega y busca extraer una enseñanza moral.

En palabras del propio músico, "el proyecto surge a raíz de un intento de canalizar una gran sacudida vital, como si de una oda a lo acontecido se tratase, sirviendo de terapia y búsqueda de un enfoque positivo a las emociones vividas".

'Year 22' ha sido mezclado y masterizado el Londres por el ingeniero de sonido de sonido Simone Lombardi que cuenta con un deslumbrante curriculum, trabajando para artistas como The Prodigy, The Smashing Pumpkins, Franz Ferdinand, The Black Keys, MGMT, Gossip y Alt-j. Además de contar con una experiencia de 16 años como mezclador en la BBC.

Para la siguiente canción, que Pinel espera publicar antes de que acabe el año, también contará con otro mezclador de renombre aunque no quiere avanzar el nombre. "En Wish! todo es muy misterioso", afirma el artista. Aunque avanza que "el EP será publicado en varios capítulos enmarcados en el espacio y en el tiempo: parte del pasado, se ubica en el presente y se dirige al futuro".

La dilatada trayectoria musical de Luis Pinel se ha desarrollado en formaciones como Aurora and The Betrayers, The Limboos, Tito Ramírez o JP Bimenti, entre otros.