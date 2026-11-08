Nace la iniciativa 'La música no es ruido' para dar voz a una escena musical toledana "al límite de la extinción"

1131976.1.260.149.20261108095036 Nace la iniciativa 'La música no es ruido' para dar voz a una cultura musical toledana al "limite de la extinción" - EUROPA PRESS

TOLEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo cuenta desde hace escasas semanas con una nueva iniciativa ciudadana que, bajo el nombre de 'La música no es ruido', pretende dar voz a una escena musical de la capital regional que se encuentra "casi desaparecida y al límite de la extinción".

Se trata, según señala en declaraciones a Europa Press el portavoz de 'La música no es ruido', Fernando Díaz, de "una pequeña plataforma" que se ha creado "para dar visibilidad tanto a la escena musical como a todas las piezas del engranaje que hace que esta escena esté viva".

Pese a que en Toledo hay "una base de bandas musicales muy grande", Díaz apunta que en la actualidad no se le está dando "ningún tipo de apoyo". "Están desapareciendo los espacios en los que se puedan hacer eventos musicales de cualquier tipo", añade.

"Por un lado, las salas son necesarias pero también lo son espacios públicos donde se pueda llevar este tipo de actividad", ha señalado, ante "la pequeña problemática a nivel legal" para poder hacer este tipo de iniciativas.

"MUCHOS IMPEDIMENTOS"

Bajo su punto de vista, en Toledo hay actualmente "muchos impedimentos" por parte de los organismos públicos, en concreto del Ayuntamiento, tanto para dar licencias o permisos a las salas que quieren programar conciertos, pero también para hacerlo en espacios públicos.

"Entendemos que la música dentro de la ciudad de Toledo es muy grande y que hay que darle un poco de voz a este tipo de cultura, una cultura propia que se genera aquí", lo que contrapone con el hecho de que actualmente se estén fomentando más iniciativas que vienen de fuera que de la propia ciudad.

En concreto, lamenta que la ciudad haya perdido en los últimos años aquellos espacios donde los pequeños grupos puedan empezar a dar sus primeros pasos, tanto salas como espacios públicos, para dejar claro que 'La música no es ruido' no apoya a ningún local privado ni tiene signo político.

Recuerda así como hace unos años el Ayuntamiento, independientemente del signo político que tuviera, colaboraba en espacios públicos en los cuales se ponía escenarios o hacía pequeños festivales de bandas locales. "Se apoyaba un poco más este tipo de movimiento, el movimiento 'underground' y de la música emergente".

DARSE A CONOCER

Es por ello que la intención de la plataforma es, primero, darse a conocer para que se sepa cuáles son sus reivindicaciones y, más adelante, poder contactar con el Ayuntamiento para que la música de las bandas toledanas "pueda tener un punto" en el cual expresarse.

"Nuestra ilusión sería que el Ayuntamiento nos cediera alguno de los varios locales en Toledo que están en desuso o desaprovechados, con el fin de establecer un espacio cultural en el cual se puedan llevar a cabo este tipo de iniciativas", ha resumido Díaz.

Por el momento, y para tener visibilidad, 'La música no es ruido' ya ha comenzado a publicitarse en redes sociales y también ha hecho unas "pegadas" de carteles en el Casco Histórico de la ciudad con la intención de ir ampliando la zona de acción.

En este sentido, su portavoz ha lamentado que muchos de estos carteles, al día siguiente de ponerlos, desparecieron. "No sabemos muy bien qué ha ocurrido, porque tampoco queremos ponernos unos en contra de los otros y creo que esto es una cosa que beneficia a todos".

Próximamente, 'La música no es ruido' tiene la intención de llevar a cabo una recogida de firmas e intentará tener presencia en todos los conciertos que se van haciendo en la ciudad para darse a conocer y explicar en lo que consiste esta iniciativa y sus objetivos.

Hasta ese momento, quien quiera más información o conocer en qué consiste esta plataforma puede dirigirse a su instagram --@la_musicanoesruido-- donde puede contactar con sus responsables.