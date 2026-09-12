Nace en Tomelloso el primer festival lírico de La Mancha, que se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre

Nace La Mancha Ópera Fest, el primer festival lírico de La Mancha - AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Artes y las Letras de La Mancha, CALMA, en Tomelloso ha acogido este sábado la presentación de La Mancha Ópera Fest, el primer festival lírico de La Mancha. Una nueva propuesta cultural organizada por la Asociación Manchega de Amigos de la Ópera (AMAO) con la colaboración del Ayuntamiento de Tomelloso, que nace con la vocación de situar a la ciudad como punto de encuentro para los amantes de la ópera y el canto lírico y, al mismo tiempo, acercar este género a nuevos públicos y al medio rural.

El concejal de Educación, Antonio Calvo, ha presentado junto al presidente y la secretaria de AMAO, Javier Benito y Alicia Hervás esta nueva propuesta cultural que se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre y estará compuesto por cuatro grandes citas: La Traviata, de Giuseppe Verdi; Grandes Coros de Ópera; un Recital Lírico y el V Concurso Internacional de Canto AMAO. Una programación que, como ha destacado el concejal de Educación, supone una nueva oportunidad para ampliar la oferta cultural de la ciudad.

Las entradas para La Traviata están ya a la venta en www.giglon.com y en la Posada de los Portales, al precio de 15 euros. Las otras tres propuestas son gratuitas hasta completar aforo y las invitaciones se pueden recoger en la Posada de los Portales, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Calvo ha subrayado que Tomelloso cuenta con "un espectro cultural y artístico muy amplio", dentro del cual la ópera y el canto lírico representan una oportunidad para acercar a la ciudadanía propuestas que habitualmente están vinculadas a grandes teatros y capitales.

El festival, ha destacado Antonio Calvo, ofrece la posibilidad de disfrutar de una producción como La Traviata en el Teatro Marcelo Grande "a un precio muy asequible", con una entrada de 15 euros. "Es una gran oportunidad poder contar con un evento de estas características en Tomelloso, cuando en cualquier otra capital de España o del mundo tendría un coste mucho más elevado", ha señalado el concejal, que ha puesto también en valor la colaboración con AMAO y la apuesta por que el festival tenga continuidad: "Estoy seguro de que no va a ser el único; nace en este 2026 para quedarse y para poner en valor esa cultura en Tomelloso".

El concejal ha agradecido a AMAO su apuesta por Tomelloso y ha destacado la importancia de contar con iniciativas que amplíen el abanico cultural de la ciudad. "Para mí es un lujo poder contar con ellos", ha afirmado.

El presidente de AMAO, Javier Benito Funes, ha explicado por su parte, que el proyecto nace con una doble vocación: consolidar a Tomelloso como centro de la actividad lírica durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y descentralizar la ópera, acercándola a municipios y entornos rurales.

"Lo que tratamos es intentar llevar la ópera a otros públicos" ha señalado Benito Funes, quien ha incidido en que La Mancha Ópera Fest no se circunscribirá exclusivamente a la ciudad, sino que pretende extender sus propuestas a otros puntos del territorio manchego.

En este sentido, el presidente de AMAO ha destacado que el festival permitirá llevar producciones como La Traviata a localidades emblemáticas de La Mancha, entre ellas Almagro y Villarrobledo, reforzando así la dimensión territorial del proyecto.

CUATRO CITAS PARA ACERCAR LA LÍRICA A TODOS LOS PÚBLICOS

La programación comenzará el 17 de octubre, en el Teatro Marcelo Grande de Tomelloso, con La Traviata, de Giuseppe Verdi. Se trata de una producción propia de AMAO, en una versión adaptada a la duración del espectáculo y pensada para hacer accesible la ópera al público.

El reparto estará integrado por Alicia Hervás, soprano; Enrique Ferrer, tenor; Manuel Mas y Jorge Casas, barítonos; y Belén Herrero, mezzosoprano, junto a la Orquesta OFMAN, bajo la dirección musical de Francisco Antonio Moya.

Javier Benito Funes ha puesto en valor especialmente el nivel del elenco y el esfuerzo realizado para ofrecer una producción de estas características a un precio accesible. "Es una producción nuestra, producción de AMAO", ha explicado, destacando el asequible precio de 15 euros, que permite acercar al público una propuesta lírica de primer nivel.

La segunda propuesta será Grandes Coros de Ópera, el 6 de noviembre, también en el Teatro Marcelo Grande. El concierto estará protagonizado por el Coro de Castilla-La Mancha de la Fundación AMAO, dirigido por Javier Benito Funes y acompañado al piano por Mikhail Studyonov, y reunirá algunas de las páginas corales más conocidas del repertorio operístico.

El presidente de AMAO ha señalado que se trata de una propuesta que permitirá al público disfrutar del coro en un formato específicamente centrado en el canto lírico y que recupera un proyecto que ya había formado parte de la trayectoria de la asociación.

El 20 de noviembre llegará el Recital Lírico protagonizado por el tenor Quintín Bueno y Atenea Miralles, ganadores del II Concurso Internacional de Canto AMAO, celebrado en 2023. La actuación permitirá reencontrarse con dos de las voces premiadas por aquel certamen y supone también una apuesta por la promoción y proyección de jóvenes intérpretes.

La programación concluirá el 6 de diciembre con el V Concurso Internacional de Canto AMAO, una cita ya consolidada que volverá a reunir a cantantes y pianistas en torno al repertorio lírico y que contará nuevamente con profesionales de reconocido prestigio vinculados al mundo de la ópera.

Los tres últimos eventos -Grandes Coros de Ópera, el Recital Lírico y el V Concurso Internacional de Canto AMAO- tendrán carácter gratuito. Las invitaciones podrán recogerse en La Posada de los Portales en formato de abono, con acceso a las tres citas.

La Mancha Ópera Fest se plantea, de este modo, como un proyecto cultural con una clara vocación de territorio. Para Javier Benito Funes, esta dimensión es una de las claves del festival, que "nace con la idea de acercar la lírica a pueblos más rurales". Una filosofía que enlaza con la trayectoria de AMAO y con su objetivo de hacer de la música lírica una propuesta accesible para la ciudadanía.

La presentación ha concluido con una muestra del carácter artístico del festival, con Alicia Hervás y Javier Benito Funes, interpretando una pieza lírica, acompañados al piano por José María García Bonillo, poniendo el broche musical a la presentación de una iniciativa que abre una nueva etapa para la lírica en La Mancha.