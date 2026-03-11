Nails Factory garantiza la seguridad de sus productos tras la denuncia presentada por un empresario toledano

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nails Factory ha garantizado la seguridad de sus producto tras la denuncia presentada por un empresario toledano en los Juzgados de Guardia de Toledo, al tiempo que defiende que "los hechos a los que se refieren dichas informaciones se enmarcan exclusivamente en el final de una relación comercial entre empresas".

La denuncia, "cuyo contenido se desconoce", ha sido presentada por "un antiguo franquiciado" con el que recientemente finalizó la relación contractual y cuyas acusaciones rechaza el franquiciador de forma tajante.

La compañía, en un comunicado, considera que se trata de "una campaña de desprestigio" basada en afirmaciones que "carecen de fundamento" y frente a las cuales --anuncia-- se ejercerán las acciones legales que correspondan.

Nails Factory quiere subrayar que la difusión de este tipo de acusaciones "no solo pretende dañar la reputación de la marca", sino que también puede "perjudicar injustamente" a decenas de empresarios independientes que operan establecimientos de la red, así como a las trabajadoras que cada día atienden al público en ellos, "todos ellos completamente ajenos a esta controversia".

La compañía desea trasladar igualmente un mensaje de "tranquilidad" a sus clientes: "los productos utilizados en los centros Nails Factory cumplen plenamente con la normativa aplicable y los estándares de seguridad, y los servicios de la red se seguirán prestando con la misma calidad y garantías de siempre".

Asimismo, la empresa confirma que continúa trabajando activamente para mantener su presencia en la ciudad de Toledo y seguir desarrollando su actividad "con normalidad".