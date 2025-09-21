Naturalidad, optimismo y conexión con el público infantil impregnan el concierto de Marta Santos en Toledo

TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marta Santos ha desplegado naturalidad, optimismo y conexión con el público infantil en el concierto que la sevillana ha ofrecido este sábado en la Plaza de Toros de Toledo, una de las últimas citas musicales de la ciudad del ciclo 'Toledo en concierto'.

Pasadas las 22.00 horas, la artista ha arrancado el concierto con 'Poquito a poquito', dando la bienvenida al público toledano mostrándose encantada de estar en la capital, continuando con 'Algo sencillito' o 'Una historia contigo'.

Ha guardado hueco para sus ya conocidas versiones como 'La Bachata', 'Las cosas pequeñitas' o 'Envuelto en llamas', sin olvidar otros propios como 'La vida entera', 'Por ti' o 'Me sabe a sal'.

Con una puesta en escena sencilla y arropada por su banda, Marta Santos ha desplegado frescura y una conexión "íntima" con un público de diferentes generaciones, pero que ha destacado por la presencia de niños que coreaban las letras de la sevillana.

Esto ha quedado plasmado en uno de los momentos finales del concierto, en el que la joven cantante ha subido al escenario a un grupo de niñas que la han ayudado a interpretar por segunda vez su hit 'Algo sencillito'.