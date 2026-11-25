El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Albacete, Francisco Navarro, en el campus de la UCLM en la ciudad albaceteña. - PP

ALBACETE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Albacete, Francisco Navarro, ha visitado esta mañana el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, para trasladar a los jóvenes universitarios las propuestas de su formación y de Alberto Núñez Feijóo para mejorar sus oportunidades laborales y facilitar el inicio de sus proyectos de vida.

Navarro ha asegurado que los universitarios españoles afrontan actualmente un horizonte de mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, emanciparse y acceder a una vivienda, "los universitarios en nuestro país tienen, con Pedro Sánchez, una perspectiva mucho más negra y negativa que hace unos años", ha señalado.

Según informa el partido, el candidato 'popular' ha lamentado que muchos jóvenes que terminan sus estudios universitarios contemplen como principal salida profesional marcharse al extranjero, al no encontrar en España oportunidades acordes con su formación, sus conocimientos y su talento.

"Muchos universitarios solamente ven la salida a su profesión, en el exterior de España, y eso hay que revertirlo", ha afirmado, defendiendo la necesidad de recuperar el talento español que ha tenido que desarrollar su carrera profesional fuera de nuestras fronteras.

Frente a esta situación, Francisco Navarro ha destacado que el programa electoral del Partido Popular contempla medidas concretas para que los jóvenes dispongan de más recursos desde el momento en que acceden a su primer empleo, en este sentido, ha puesto el acento en la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reducir el IRPF a los trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus cuatro primeros años tributando: una reducción del 100% el primer año, del 75 % el segundo, del 50 % el tercero y del 25% el cuarto, una medida que pretende que los jóvenes puedan conservar una mayor parte de sus primeros ingresos y afrontar con más garantías el comienzo de su trayectoria profesional.

El programa del PP también contempla facilitar el emprendimiento juvenil, los nuevos autónomos no pagarán la cuota a la Seguridad Social durante su primer año y tampoco durante el segundo si sus ingresos no alcanzan el salario mínimo interprofesional, además, se bonificarán las cotizaciones empresariales por la contratación de los primeros trabajadores.

Navarro ha subrayado también que encontrar un empleo no es suficiente si los jóvenes siguen sin poder emanciparse y acceder a una vivienda, por ello, el programa del Partido Popular plantea construir un millón de viviendas más en España y recoge medidas específicas para facilitar la compra de la primera vivienda a los menores de 40 años.

Entre ellas destaca la reducción del IVA de la primera vivienda del 10% al 4%, la ampliación de los avales públicos para facilitar la financiación de la entrada de la hipoteca y la creación de la denominada 'Hucha Hogar Joven', que permitirá ahorrar hasta 2.000 euros anuales con una deducción fiscal del 20% de las cantidades aportadas.

Según ha defendido, se trata de propuestas dirigidas a eliminar barreras que actualmente impiden a muchos jóvenes dar el paso hacia la independencia y comenzar una nueva etapa personal y familiar.

El candidato al Congreso ha defendido igualmente la necesidad de que España vuelva a ser un país atractivo para desarrollar una carrera profesional, impulsar proyectos empresariales e innovar, en este ámbito, el programa del PP contempla incentivos fiscales para las empresas que inviertan en investigación e innovación, el impulso de zonas de innovación estratégica conectadas con universidades y centros de investigación, y un tratamiento fiscal más favorable para proyectos tecnológicos en ámbitos como la inteligencia artificial, la biotecnología, los semiconductores o las baterías. Medidas que buscan fortalecer el tejido productivo, favorecer la creación de empleo cualificado y generar nuevas oportunidades para los profesionales formados en nuestro país.

Navarro ha insistido en que el objetivo es que los jóvenes no tengan que marcharse al extranjero para encontrar un futuro acorde con sus capacidades y que España pueda recuperar también a quienes ya han tenido que salir fuera para desarrollar su carrera.

"Venimos aquí, a la Universidad de Castilla-La Mancha, al campus de Albacete, a decirles a los jóvenes que con Feijóo hay esperanza, con Feijóo y el Partido Popular hay futuro, y no va a dar igual su esfuerzo", ha manifestado.