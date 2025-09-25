La Navidad arrancará en Ciudad Real el 29 de noviembre con su pregón y un espectáculo de Ricardo Fernández del Moral. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Navidad ciudadrealeña arrancará el próximo 29 de noviembre con el ya tradicional pregón, en el Teatro Quijano, que correrá a cargo del periodista José Miguel Beldad y contará con la actuación musical flamenca de Ricardo Fernández del Moral.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el presidente de la Asociación de Belenistas, Antonio Vich, han sido los encargados de presentar el acto con el que dará comienzo la Navidad, que también servirá para presentar el cartel anunciador de la festividad, cuyo encargo ha recaído en el artista daimieleño Juan Francisco Gómez Cambronero.

Durante la presentación, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento, Cañizares ha agradecido a la Asociación de Belenistas el trabajo que desarrollan durante todo el año para que "vuelva a brillar la Navidad en Ciudad Real" y para que la capital se consolide como un referente por la calidad y diversidad de su oferta de belenes.

Además, ha subrayado que el pregón del 29 de noviembre "se ha consolidado como un acto de ciudad" y ha valorado positivamente la elección de los protagonistas de esta edición.

Por su parte, Antonio Vich ha desglosado los méritos de los elegidos para abrir oficialmente la Navidad, en un año que ha calificado como "la campaña más ambiciosa" y en el que ha adelantado que llegarán "importantes novedades y sorpresas".

Según ha reconocido el propio Vich, los protagonistas de la apertura de la Navidad de este año representan un marcado acento manchego.

Beldad, periodista en La Tribuna de Ciudad Real, está muy vinculado al ámbito cofrade y religioso de la capital, a lo que suma una permanente atención a la actualidad ciudadrealeña.

Gómez Cambronero, daimieleño, ha expuesto su obra en distintos países y atesora premios internacionales gracias a un estilo "de matices únicos e inconfundibles".

Mientras que Fernández del Moral, también daimieleño, es uno de los artistas más reconocidos del panorama flamenco nacional e internacional por su versatilidad tanto al cante como a la guitarra.

Los tres han expresado su gratitud a la Asociación de Belenistas por haber confiado en ellos y han reconocido sentirse "orgullosos y muy responsabilizados" ante el reto de ser los encargados de abrir la Navidad en Ciudad Real.