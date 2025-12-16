La Navidad vuelve al Monasterio de Uclés con un recorrido mágico y buscando menos consumismo y más conciencia

Archivo - Monasterio de Uclés - LUCÍA GONZÁLEZ DE LA CUEVA - Archivo

CUENCA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 19 de diciembre, a las 18.30 horas, comienza la Navidad en el Monasterio de Uclés con el encendido inaugural, un acontecimiento abierto al público para celebrar las fiestas juntos "de forma diferente, creativa y consciente". El Coro de Cámara Acanthus será el protagonista musical del encendido, con música sacra representará un repertorio navideño para los asistentes.

La Fundación Fernando Núñez presenta 'Navidad Sostenible', un proyecto que invita a ver estas fechas desde un "para y piensa": menos consumismo, más conciencia y una conexión más profunda con lo esencial, el entorno y la comunidad, según ha informado la Fundación en nota de prensa.

'Navidad Sostenible' es un proyecto nacido de la reutilización, el reciclaje, el trabajo comunitario y el compromiso con el futuro. Una propuesta que invita a reflexionar, a disfrutar y a construir una Navidad más amable con el planeta.

Las fechas elegidas para esta edición de Uclés Navidad son del 19 de diciembre al 6 de enero. El Monasterio se transformará en un recorrido mágico donde tradición y vanguardia conviven.

El Patio Barroco acogerá un árbol único creado íntegramente a partir de elementos reutilizados en anteriores eventos, "un organismo vivo de luz que simboliza memoria, futuro y esperanza".

Bajo él, los niños podrán dejar juguetes en buen estado para darles una segunda vida. Estos juguetes se donarán a la Asociación Comparte y Recicla y a la Fundación Crecer Jugando, que harán de ellos una nueva ilusión para otros niños.

La experiencia se completa con la Visita Especial de Navidad Sostenible, un viaje onírico que combina realidad virtual, arte contemporáneo y belenes artísticos. Un recorrido pensado para todos los públicos que invita a descubrir el Monasterio desde una mirada intergeneracional y responsable.

Además, contarán con un acceso especial al Patio Barroco para aquellos que deseen disfrutar únicamente del encendido y de la atmósfera navideña.

Las entradas se pueden adquirir, a través de www.monasteriodeucles.es , del canal oficial del Corte Inglés o en las taquillas del Monasterio Vive la magia de #UclésNavidad desde los ojos de la sostenibilidad.