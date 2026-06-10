Nazareth Rodrigo da el paso para liderar el PSOE de Tomelloso tras la renuncia de Inmaculada Jiménez

Archivo - Nazaret Rodrigo. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha y concejala del Ayuntamiento de Tomelloso, Nazareth Rodrigo, ha anunciado su intención de presentarse a la Secretaría General del PSOE de Tomelloso, un paso "muy meditado" y que llega tras la renuncia de Inmaculada Jiménez, alcaldesa del municipio entre 2015 y 2023 y hasta ahora máxima responsable de la agrupación socialista local.

Rodrigo, que hizo este martes por la tarde pública su decisión durante una comparecencia en Tomelloso, defendió la necesidad de abrir una nueva etapa en el socialismo tomellosero sin romper con el trabajo desarrollado en los últimos años.

La dirigente socialista aseguró que afronta este proceso con "ilusión" y "responsabilidad", consciente del peso político y orgánico que supone optar a la dirección local del partido.

"Soy muy consciente de lo que supone y me puede la ilusión", señaló, antes de admitir que asumir esta responsabilidad representa "un honor y un reto" que encara con "muchas ganas".

Su candidatura, según explicó, nace con la voluntad de construir un proyecto capaz de sumar perfiles y sensibilidades dentro del PSOE local.

En este sentido, apostó por una propuesta que combine "la experiencia" con "las ganas, la savia nueva y las ideas", con el objetivo de seguir trabajando por "el Tomelloso que queremos".

Nazareth Rodrigo reconoció que en los últimos días existía expectación sobre el futuro inmediato del partido en la localidad.

"Había una sensación en la calle también de qué va a pasar", indicó, antes de confirmar oficialmente su disposición a dar el paso y subrayar que serán los militantes quienes decidan el rumbo de la agrupación.

AGRADECIMIENTO A JIMÉNEZ

La concejala socialista también tuvo palabras de agradecimiento para Inmaculada Jiménez, a quien reconoció "todo el trabajo, todo el cariño y todo el compromiso" demostrado con Tomelloso durante su etapa al frente del PSOE local y del Ayuntamiento.

Según destacó, su gestión "ha hecho que Tomelloso sea otro Tomelloso" y ha permitido a muchas personas "aprender e ilusionarse" con un proyecto político que, a su juicio, "ha marcado un antes y un después" en la ciudad.

El proceso interno continuará ahora con la convocatoria de una asamblea por parte de la Ejecutiva Local del PSOE de Tomelloso, previsiblemente en las próximas semanas, en la que se abrirá formalmente el calendario para la elección de la nueva dirección de la agrupación.