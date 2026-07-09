Negocios locales, estrategias institucionales y solidaridad rural, reconocidos en CLM por su responsabilidad demográfica

Entrega de reconocimientos a iniciativas contra la despoblación en la localidad de Jadraque - EUROPA PRESS / JUNTA C-LM

JADRAQUE (GUADALAJARA), 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno castellanomanchego ha entregado este jueves en la localidad de Jadraque (Guadalajara) los primeros Reconocimientos de Responsabilidad Demográfica de Castilla-La Mancha, unos galardones de nueva creación con los que distingue iniciativas, entidades y personas que impulsan proyectos frente a la despoblación y en favor del desarrollo del medio rural.

Así, la Diputación de Cuenca ha sido reconocida por su Proyecto Arraigo, desarrollado inicialmente en Cañete y ampliado desde 2022 a un total de 33 municipios. La iniciativa ha permitido la recuperación de viviendas vacías, la apertura de nuevos negocios y la instalación de 93 familias, integradas por 243 personas, entre ellas 78 menores escolarizados, además de favorecer la creación de nuevos emprendimientos.

Con respecto a la categoría de entidades locales, ha sido distinguido el Ayuntamiento de Garciotum (Toledo) por su programa de ayudas al alquiler de vivienda destinado a familias que fijan su residencia en el municipio vinculado a la escolarización de sus hijos.

Esta iniciativa permitió la reapertura de la escuela local en 2015, que actualmente cuenta con unos 35 alumnos, además de incorporar nuevos servicios e impulsar un programa de integración de familias y actuaciones en favor de la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

En la categoría de personas físicas, el reconocimiento ha recaído en Leyre Alonso Navas, quien llegó a Molinicos (Albacete) en 2015 y, tras participar en un Taller de Empleo, puso en marcha un supermercado del que carecía el municipio y que abastece actualmente a la localidad y a sus 17 pedanías los siete días de la semana.

Por su parte, Almacenes Manuel Martínez, empresa familiar de Molina de Aragón (Guadalajara) fundada en 1915 y gestionada actualmente por la cuarta generación, ha sido premiada en la categoría de personas jurídicas por su contribución a la distribución alimentaria, la hostelería y el comercio de proximidad, así como por mantener unos 80 puestos de trabajo estables en la comarca del Señorío de Molina.

INTERVENCIÓN Y SOLIDARIDAD

En el apartado de asociaciones y entidades, el jurado ha reconocido a la Asociación Entre Todos, de Elche de la Sierra (Albacete), por su modelo de intervención comunitaria desarrollado a través de la empresa de inserción Integra Todos, que promueve la inserción laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, genera alrededor de 15 puestos de trabajo y reinvierte la totalidad de sus beneficios.

En esta misma categoría también ha sido distinguido el Proyecto Raíces-Ilunion, ubicado en Mota del Cuervo (Cuenca), por la puesta en marcha en 2025 del primer Centro Regional de Atención al Cliente en un entorno rural, donde trabajan 15 personas, cerca del 95% de ellas con discapacidad o pertenecientes a colectivos vulnerables, tras recibir formación adaptada en competencias digitales y atención al cliente.

Asimismo, el grupo de acción local ADEL Sierra Norte, de Guadalajara, recibirá este reconocimiento por el desarrollo del Plan de Arraigo y Puesta en Valor de la Sierra Norte, una iniciativa que combina la rehabilitación de viviendas municipales destinadas al alquiler para atraer nuevos residentes con actuaciones dirigidas a reforzar el sentimiento de pertenencia y el orgullo rural entre la población más joven.

Por último, en la categoría de cooperativas y entidades financieras, el reconocimiento será para la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva, del Campo de Montiel (Ciudad Real), por su apuesta por la igualdad, algo que queda reflejado en la presencia de mujeres en sus órganos de dirección y en la implantación de un Plan de Igualdad, así como por la remodelación de sus tiendas cooperativas para facilitar el acceso a productos básicos y agroalimentarios en el medio rural.

Para estos reconocimientos, el jurado ha valorado especialmente el carácter innovador de las iniciativas distinguidas y su contribución a ámbitos como el acceso a la vivienda, la creación de empleo, el relevo generacional, el comercio de proximidad, la integración social, el fortalecimiento del arraigo territorial en las zonas rurales de Castilla-La Mancha y la igualdad.

GARCÍA-PAGE ENSALZA A MARTÍNEZ GUIJARRO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido el acto para poner en valor el trabajo de su vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, quien ha sido el impulsor de una ley contra la despoblación que tras cinco años, empieza a dar frutos.

Para García-Page es "un orgullo" ver cómo una autonomía que nació "de todos y para todos" empieza ahora a ganar músculo frente a los que "se saltan la clave del éxito de España".

"España no podría ser una unidad basada en una rica diversidad. Hay muchas señas de identidad en España. Hay diferencias, pero como las hay en la vida y en las familias, pero hay unidad", ha reivindicado García-Page.

Para el presidente, la Constitución pudo "conciliar desde la diversidad" y "prohibiendo los privilegios". "Por eso es clave poner el cascabel al gato y hablar", ha agregado.

Para el presidente, lo importante "es la gente" más allá del territorio, y es que en Castilla-La Mancha esa gente "levanta la voz para impedir que le tomen el pelo".