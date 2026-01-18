Nerpio (Albacete) registra la sexta temperatura mínima del país este domingo

Archivo - Temporal de nieve y frío en Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID/ALBACETE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Nerpio (Albacete) ha registrado este domingo, 18 de enero, la sexta temperatura más baja de todo el país, con -7,5 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La lista la lideran las estaciones meteorológicas de Pradollano Parque Nacional de Sierra Nevada, con -13,8 grados; Sierra Nevada Radiotelescopio, con -10,9; Laguna Seca Parque Sierra Nevada, con -9,3, y Camarate 2 Parque Sierra Nevada, con -8,5.

Tras ellas están La Covatilla (Salamanca), con -7,9; Nerpio (Albacete), con -7,5 grados; Puerto de Navacerrada (Madrid), con -7,1; Puerto del Pico (Ávila) y San Rafael (Segovia), con -6,8 en ambos casos, y finalmente Cabaña Verónica Parque Nacional Picos de Europa (Cantabria), con -6,4.