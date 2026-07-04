Neumología del Hospital de Toledo, premio a las mejores prácticas por su vía clínica para diagnosticar tumores torácicos - JCCM

TOLEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha obtenido el primer premio a las Mejores Prácticas en Calidad Asistencial durante el 59º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), por una vía clínica para el diagnóstico de tumores torácicos.

El galardón reconoce la excelencia del proyecto ONCOVIA-NEUMO, una vía clínica innovadora para el diagnóstico de tumores torácicos que ha permitido transformar la atención a los pacientes mediante un proceso más rápido, preciso y personalizado. Gracias a este modelo, el 85 por ciento de los pacientes completan todo el proceso diagnóstico de forma ambulatoria, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida y a optimizar el uso de los recursos sanitarios, ha informado la Junta en nota de prensa.

La iniciativa, liderada por el neumólogo Juan Andrés Abad Gómez y desarrollada por un equipo de cuatro especialistas en Neumología y gestión de enfermera especializada, nace con el objetivo de agilizar el diagnóstico de una de las patologías respiratorias más complejas y graves, reduciendo los tiempos de espera para minimizar la incertidumbre que afrontan los pacientes y sus familias.

Para ello, esta vía integra en un único circuito asistencial a los servicios de Neumología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Cirugía Torácica, coordinando todas las actuaciones necesarias para alcanzar un diagnóstico preciso en el menor tiempo posible, permitiendo optimizar tanto las pruebas diagnósticas invasivas como las no invasivas, evitando procedimientos innecesarios y mejorando la eficiencia clínica.

Además, el éxito del programa ha sido posible gracias a la alta cualificación técnica y humana de los profesionales de Neumología, que acompañan al paciente durante todo el proceso diagnóstico, garantizando una atención cercana, coordinada y altamente especializada.

Un elemento clave de esta vía clínica ha sido la incorporación de una enfermera gestora de casos, responsable de coordinar las pruebas diagnósticas, realizar el seguimiento de los pacientes y facilitar la comunicación con las familias. Su participación ha contribuido de forma decisiva a la continuidad asistencial y a los resultados obtenidos por el programa.

La vía clínica comenzó a implantarse en el año 2023 y desde entonces ha experimentado un proceso continuo de mejora hasta convertirse en un modelo de referencia por sus resultados asistenciales y organizativos. Entre los principales beneficios destacan la reducción del tiempo medio de diagnóstico, el aumento de los diagnósticos en estadios tempranos lo que conlleva una mayor probabilidad de tratamiento curativo y una mayor satisfacción de los pacientes.

Además, el modelo reduce la variabilidad entre profesionales, mejora la experiencia del paciente y aporta información objetiva para evaluar los resultados y seguir avanzando en la mejora continua de la calidad asistencial.

El reconocimiento obtenido en el Congreso Nacional de SEPAR supone un importante respaldo al trabajo desarrollado por los profesionales del servicio de Neumología, dirigido por la doctora Encarnación López Gabaldón, y pone de manifiesto el compromiso del centro con la innovación organizativa, la excelencia clínica y la humanización de la asistencia sanitaria.