La nevada en Cuenca obliga a cerrar el Camino de los Jerónimos y a otras medidas de precaución

Cuenca estrena la primera nevada de 2026. - EUROPA PRESS

CUENCA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nevada que cae desde primera hora de la mañana de este lunes en Cuenca capital está provocando las primeras incidencias de movilidad en la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento a través de su canal de avisos, ante la caída de las temperaturas y la presencia de agua y nieve se ha procedido a echar sal en el entorno de los centros de salud y del hospital, así como en distintos puntos del Casco Antiguo.

Además, la Policía Local ha procedido a cerrar el Camino de los Jerónimos hacia la Cueva del Frailes y a San Isidro. Los agentes municipales piden a los conductores que, en todo momento, respeten la señalización.

En estos momentos también se está pendiente del entorno de la pedanía de Valdecabras, que es uno de los puntos que suele ser conflictivo en los días de temporal.

Debido a la nevada se ha suspendido la llegada de los Reyes Magos a Cuenca en tirolina prevista para este lunes por la mañana en la hoz del Huécar, pero por ahora sí se mantiene tanto la visita de Sus Majestades a las pedanías como la cabalgata que se celebrará por la tarde.