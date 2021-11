Nicolás (Cecam) sobre desacuerdo por subida de cotizaciones: "No es que nos hayan echado, es que no queríamos estar ahí"

TOLEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto) y de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha declarado, con respecto al acuerdo sobre la subida de las cotizaciones alcanzado por el Gobierno central y los sindicatos, y del que se ha descolgado CEOE, que es un acuerdo en el que no querían estar porque consideran que es perjudicial para la empresa y para el futuro de España. "No es que nos hayan echado de la mesa, es que no queríamos estar ahí".

Así lo ha resaltado a preguntas de los medios, este martes, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en las instalaciones de Fedeto con motivo de la presentación de la XXV edición de los Galardones Empresariales.

En este encuentro, ha recordado que este tipo de desacuerdos no es la primera vez que suceden y "seguramente no sea la última" ya que, como ha señalado, la patronal estará en lo que considere "bueno para la empresa, sin que perjudique al trabajador" y a la inversa.

Del mismo modo, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que este acuerdo suponga el despido de trabajadores y se ha remitido a las declaraciones que ha realizado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, con las que, como ha indicado, coincide "bastante".

A preguntas de los medios sobre si teme que esta disconformidad conduzca a otro desacuerdo inminente en cuanto a la reforma del mercado laboral, Nicolás ha declarado que seguirán llegando a acuerdos con los sindicatos y el Gobierno y ha resaltado su actuación en la reforma laboral anterior ya que, según sus palabras, "si tuvo alguna virtud, fue la que se exigió desde la parte empresarial".

Como ha explicado, dicha reforma laboral vino a resolver la flexibilidad interna de la empresa para poder ajustarse a los costes y ha hecho hincapié en que no fue para perjudicar al trabajador. En este sentido, ha explicado que el empresario solo puede actuar con respecto a los trabajadores para la gestión de la empresa, ya que la tributación, las cotizaciones y el coste energético son gastos fijos.

Así, ha declarado que el Gobierno y los sindicatos deberán ofrecerles alguna salida para poder ajustar la plantilla y poder seguir estando en el mercado en los momentos de crisis.