Nil Moliner, Chiara Oliver, Raya Real o Walls, artistas que llegan a Toledo el 3 de junio en 'LOS40 Pop Toledo Corpus'

Nil Moliner. - PRISA RADIO

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

LOS40 Pop Toledo Corpus llega a la ciudad el próximo 3 de junio en la Semana Grande de Toledo con artistas como Nil Moliner, Chiara Oliver, Raya Real o Walls, así como Ruslana, Samuraï, David Barrull, DePol, Carmen Lemos o La Década Prodigiosa en el Recinto Ferial de La Peraleda.

Un año más, LOS40 y Radiolé organizan este concierto gratuito que aglutinará a más de 45.000 personas que conducirá Tony Aguilar, presentador de 'Del 40 al 1'.

El evento, que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio, contará con la actuación de Nil Moliner, que está arrasando por toda España con los singles de su nuevo disco, 'Nexo', que se unen a un repertorio en el que figuran éxitos como 'Libertad' o 'Soldadito de hierro', ha informado Prisa en nota de prensa.

Otra de las grandes protagonistas de la noche será Chiara Oliver, que presentará en directo temas como 'Puzzle', 'No fue real' o 'Margaritas'. También se sumarán al evento artistas como Walls, Adexe & Nau, Ruslana, Samuraï, Daniela Blasco, DePol, Enol y Tony Grox & Lucycalys, ganadores de la última edición del Benidorm Fest.

Cuatro días después, el domingo 7 de junio, Radiolé pondrá el toque flamenco a la Semana Grande de la capital de Castilla-La Mancha con Radiolé Toledo Corpus.

Gema Castaño, conductora de 'Las coplas de Radiolé', será la maestra de ceremonias de un evento en el que actuarán Raya Real, Carmen Lemos, David Barrull, El Tren de los Sueños, Fran Flores, Gonzalo Alhambra, Javier Belizón, La Década Prodigiosa, Palomy López, Por Camela y Tamara.