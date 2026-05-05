'La niña de fuego', mural de Dan Ferrer que luce ya en el parque Príncipe de Asturias de Illescas

ÛLa niña de fuego', mural de Dan Ferrer en Illescas. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El parque Príncipe de Asturias, situado en el inicio de la calle Real de Illescas (Toledo), luce un mural denominado 'La niña de fuego' creado Dan Ferrer, reconocido artista dentro del mundo del diseño, la ilustración y el arte urbano.

La elaboración de este mural se enmarca en las actividades del Illescas Street Art, un proyecto que convirtió a la localidad en un punto de encuentro para el arte urbano, la música y la cultura contemporánea, ha recordado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El mural se ha inaugurado con la presencia del alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño; el concejal de Fiestas y Turismo, Raúl Casla; acompañados el resto de representantes del equipo de Gobierno.

El mural explora la identidad de Illescas a través del diálogo entre tradición y contemporaneidad. Según su autor, elementos como la geometría "inspirada en la bóveda de la iglesia se integra en una composición de colores vivos que transmiten energía, optimismo y dinamismo".

Dan Ferrer interpreta Illescas como "un lugar donde las personas se establecen y construyen su vida. El jarrón actúa como metáfora del territorio que acoge y da soporte a este crecimiento". Mientras, la figura femenina introduce el "contraste contemporáneo que representa una ciudad en movimiento, fresca y en constante evolución".

El Ayuntamiento de Illescas ha felicitado al artista por su trabajo colaborando en la ornamentación y la mejora del espacio público. Hasta el momento, la localidad cuenta con tres murales, además, de 'La niña de fuego', el Centro de la Mujer luce el denominado 'Sin ellas no hay nosotras' creado por Axis y Patiry, y las fachadas de los aseos públicos del Recinto Ferial se renovaron gracias a 'Luz en la diversidad' del artista Tresky.