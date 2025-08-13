En nivel 1 un fuego en Aldea del Rey por afección a bienes de naturaleza no forestal y corte de CR-504 - INFOCAM

CIUDAD REAL 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Aldea del Rey (Ciudad Real), que alcanza la situación operativa de nivel 1 por afección a bienes de naturaleza no forestal y corte de la carretera CR-504.

Según publica el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta, y recoge Europa Press, el incendio ha sido declarado sobre las 14.05 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.

Fuentes del Infocam han señalado a Europa Press que la evolución de este incendio es favorable aunque se ha decidido declara el nivel 1 debido a que la columna de humo y el fuego que la origina estánn muy próximos a esta carretera.

De su lado, el incendio de Calera y Chozas, que llegó a alcanzar este martes la situación operativa de nivel 2, está ya en nivel 0 por lo que todos los cortes de carreteras y de ferrocarril se han levantado, al igual que todas las medidas de confinamiento.

Finalmente, el incendio de Navalmoralejo, originado el pasado lunes y que llegó también a alcanzar la situación operativa de nivel 2 y en la mañana de este miércoles ha descendido a nivel 0, no presenta novedades desde entonces, según estas mismas fuentes.