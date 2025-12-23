'¿A que no me conoces?' del castellonense Sebastián Casanova será la imagen oficial del Carnaval de Miguelturra 2026

Imagen oficial del Carnaval de Miguelturra 2026. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Miguelturra ya tiene imagen para el año 2026. El Ayuntamiento ha hecho público el fallo del jurado del Concurso del Cartel Anunciador, otorgando el primer premio a la obra titulada '¿A que no me conoces?', realizada por el diseñador Sebastián Casanova Fábrega.

El autor, natural de Castellón, se ha alzado con el galardón dotado con 1.000 euros y el tradicional símbolo del certamen, consolidando el carácter nacional de este concurso que cada año atrae a creadores de toda la geografía española para ilustrar una de las fiestas más emblemáticas de Castilla-La Mancha, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La obra ganadora captura a la perfección el espíritu burlón y tradicional del Carnaval de Miguelturra. Bajo el título '¿A que no me conoces?' --la frase por excelencia que repiten las máscaras callejeras para mantener su anonimato--, Casanova Fábrega presenta una composición sobre un fondo azul que resalta los elementos identitarios de la localidad.

En primer plano, una máscara callejera ataviada con una llamativa peluca fucsia y antifaz blanco de flecos interactúa con un niño, simbolizando el relevo generacional y la transmisión de la fiesta de padres a hijos. La escena se completa con la inconfundible silueta de la Torre Gorda al fondo, y una lluvia de confeti que aporta dinamismo al conjunto.

El cartel de Sebastián Casanova será la carta de presentación del Carnaval de Miguelturra en todos los soportes publicitarios y eventos promocionales, incluyendo la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Desde la Concejalía de Festejos y la Asociación Cultural de Peñas del Carnaval se ha destacado la gran calidad del trabajo, que ha sabido conjugar la técnica artística con la emoción y la tradición de una fiesta que es*Interés Turístico Nacional.