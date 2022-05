Noche, bares, misterio y surrealismo se funden a género negro en la primera novela del periodista conquense Jesús Huerta

La extinta sala Babylon y el mítico Tu Rincón impregnan una obra de final inesperado

El periodista conquense Jesús Huerta se ha estrenado como escritor con su ópera prima 'El miedo va a cambiar de bar', una novela que mezcla el ocio nocturno y una noche de borrachera con tintes del género negro en un libro con un final inesperado.

En una entrevista con Europa Press, Huerta ha recordado cómo desde pequeño siempre ha querido escribir, siendo esta una de las cosas "que más ilusión le han hecho en la vida".

Con la llegada de la pandemia y el primer confinamiento en marzo de 2020, Huerta se quedó sin trabajo y ese fue la génesis que le llevó a aprovechar el tiempo libre que entonces tuvo para acabar este libro en el que ya llevaba trabajando 4 largos años.

El germen de esta novela, como asegura el escritor, está en la noche, en el ocio nocturno. Son "no vivencias personales, pero sí situaciones que les ha podido pasar a cualquier persona que haya ido una noche de copas con los amigos".

En este sentido, el escritor explica que lo que se narra en esta novela es "una noche de fiesta un tanto peculiar, en la que ocurren un montón de acontecimientos sorprendentes y algo surrealista", para lo que ha jugado con situaciones que conoce el propio Huerta de sus vivencias en la noche conquense y, "por supuesto", de su imaginación.

obre la trama, el escritor relata que la base de 'El miedo va a cambiar de bar" es una noche de borrachera. "Cuando el lector abre el libro, se tiene que poner en la situación de que estás con los dos protagonistas sentados en la barra y los vas a acompañar durante toda la noche hasta un final inesperado".

Aunque esta ópera prima de Jesús Huerta no está inspirada en Cuenca, sí que toma referentes de bares de la capital, como son la extinta Sala Babylon y el bar Tu Rincón. Además la ciudad donde transcurre la acción presenta similitudes con la capital conquense: "son ciudades en decadencia, con muchos sitios que cierran".

UNA NOVELA "QUE ESTÁ SOPRENDIENDO"

Son 139 las páginas que componen esta primera novela de Huerta, una obra que vio la luz en septiembre del pasado 2021 y que está teniendo una crítica positiva según el autor.

"Pasan bastantes cosas, tiene momentos de mucha velocidad y momentos pausados, de conversaciones", recalca Huerta, una trama que, por lo que está percibiendo, "está sorprendiendo a los lectores".

Y es que en la portada del libro ya se avisa de que el final de esta noche de juega es inesperado, "cosa que nadie discute", asegura entre risas. "Todo el mundo me está diciendo que es un libro ágil, que se lee rápido", mostrándose "más que satisfecho" por el producto que ha llegado a las librerías.

Además, Huerta calcula que su primera novela ha vendido ya más de 200 ejemplares en los últimos meses. "Las librerías de Cuenca se han portado muy bien conmigo, me han puesto facilidades, y han intentado que nunca falte 'El miedo va a cambiar de bar' en sus estanterías", alega Huerta.

APOYO DE CUENCA Y SUS LIBRERÍAS

"Llama la atención ir paseando por Cuenca y, de repente, encontrar tu libro junto a grandes nombres como Carmen Mola en el escaparate", subraya Huerta, quien "en ningún momento" se pudo llegar a pensar que iba a conseguir esta notoriedad en su ciudad natal.

Una situación que asegura hacerle "mucha ilusión". "Desde niño he comprado mis libros en El Toro Ibérico, y ahora verme en el escaparate de esta librería, y que me apoye de la manera que lo está haciendo, es maravilloso", recalca.

Por eso se muestra "más que agradecido" tanto a esta como al resto de librerías de la capital, lanzando un alegato a su favor: "Pueden comprar el libro de forma online, en Amazon, pero si puedes acude a una librería a comprarlo, ya que en ellas hay gente que está ahí, que te asesoran y te ayudan en todo lo que puedan".

PROMOCIÓN EN FERIAS Y FESTIVALES LITERARIOS

En este primer año del Día del Libro como escritor, Huerta ya ha participado en diferentes festivales literarios como ha sido en el festival 'Casas Ahorcadas', en donde pudo presentar su obra junto a las periodistas y escritoras Marta Robles y Berna González.

"Aunque esta novela no es del género, pero sí que tiene tintes de novela negra, me animaron a tirarme por el género propiamente dicho", relata Huerta.

Del mismo modo, va a estar presente en la nueva edición de la feria del libro 'Cuenca Lee' que ha arrancado este lunes y en donde firmará ejemplares en la caseta de escritores independientes.

"Escribir al final es una tarea muy trabajosa, y hasta que no hay una persona ajena a ti que lee el libro, tú no sabes si lo que has escrito está bien o mal", reconoce Huerta, por lo que asegura que las críticas que ha recibido "al final han sido muy constructivas" y le han aportado "cosas muy interesantes" para seguir escribiendo de cara a futuro.