Las Noches del Patrimonio llenan Toledo y Cuenca de arte, historia y creatividad y hoy volverá la magia a sus calles

Celebración de las Noches del Patrimonio en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toledo y Cuenca, las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad de Castilla-La Mancha, se han llenado de magia en la primera jornada de 'Las Noches del Patrimonio' con música, teatro y danza, una iniciativa que se celebra simultáneamente en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y que este año, por primera vez, amplía su programación a dos noches.

Las Noches del Patrimonio se han convertido en una cita "verdaderamente mágica" que atrae visitantes y permite también a los propios toledanos descubrir un patrimonio que, en muchos casos, permanece desconocido.

Esta edición incorpora además nuevos espacios que abren sus puertas después de muchos años y que se convertirán en escenarios de música, teatro, danza y otras artes escénicas. La programación contempla más de 50 espacios y más de 50 actividades que se desarrollarán de manera simultánea durante ambas noches.

En el programa Abierto Patrimonio, se podrá acceder a espacios que forman parte de la historia de Toledo tales como: el Antiguo Hospital de Tavera, San Juan de los Reyes, Santa María la Blanca, la Sinagoga del Tránsito, el Museo del Greco, la Mezquita del Cristo de la Luz, el Museo de Santa Cruz, la Estación de Ferrocarril o las Cuevas de Hércules son solo algunos de los muchos espacios que abrirán sus puertas.

Y este año, además, se incorporan lugares tan singulares como el Salón Rico, la Mezquita de Tornerías, el Convento de Santo Domingo El Antiguo, el Real Monasterio de San Clemente o distintos espacios del Alcázar de Toledo.

El segundo gran eje es Vive Patrimonio, donde diferentes espacios albergarán actividades relacionadas con la música, la danza y la cultura contemporánea. Este sábado, Toledo recibirá a Milladoiro, uno de los grandes referentes de la música folk española y una formación fundamental en la recuperación y difusión de nuestro patrimonio musical tradicional.

Además, la programación cuenta con muchos más escenarios y propuestas: el claustro de La Mona, el Patio de la Enfermería del Convento de Santa Isabel de los Reyes, Santo Domingo El Antiguo, el Paseo Imperial, el Salón Rico, Lorenzana o la plaza de Alfonso VI, entre otros.

El tercer eje será Escena Patrimonio, que permitirá a los asistentes disfrutar de las artes escénicas en algunos de los espacios más extraordinarios de Toledo.

Entre estos espacios, se encuentran el claustro de Covarrubias del antiguo Convento de San Pedro Mártir, que acogerá una propuesta de danza contemporánea de 'La Venidera'; o la obra 'De Toledillo a Toledo', una visita teatralizada que recorrerá el Palacio de la Diputación a través de la historia, el teatro y la música.

CUENCA

Las Noches del Patrimonio se están desarrollando en Cuenca con más de una veintena de actividades que, además, volverán a coincidir con la celebración de Cuenca Histórica, llenando de cultura y movimiento el Casco Antiguo.

'Escena Patrimonio' cuenta con dos novedades este año, ya que se traslada a la Fundación Antonio Pérez y tendrá dos pases. Será este sábado, a las 20.30 y a las 22.00 horas, con una duración de 30 minutos y un aforo de 50 espectadores por pase, siendo la entrada con reserva propia a través del enlace https.//fundacionantonioperez.com/eventos/escena- patrimonio-juan-carlos-lerida-y-carmela-munoz-pase-2030/.

Son varias las acciones enmarcadas en 'Vive Patrimonio'. Este sábado habrá un Taller de Juegos y Deportes Tradicionales en la plaza de Mangana, de 19.00 a 21.30 horas, con el objeto de introducir a los más peques y a sus familias en la villa, tángano, calva, barra castellana y bolos conquenses.

La Catedral albergará a las 21.00 horas el concierto 'Ecos de 400 años. Un viaje a dos órganos de Europa a Japón' con Mineko Kojima (Japón) y Lionel Avot (Francia), pudiendo adquirirse las entradas en la taquilla de la Catedral o a través de la web Globalentradas/catedralcuenca por un precio de 15 euros.

Finalmente, se ha programado una lectura poética y presentación del libro 'Crónicas de lo oscuro' de Cristian Lázaro en la Fundación García y Chico a las 21.00 horas.

'Abierto Patrimonio' propone la apertura de museos y otros recursos culturales durante la noche, así como varias visitas guiadas. El día 12 abrirán el Museo de Arte Abstracto Español de 21.00 a 0.00 horas; Casa Zavala, con las exposiciones organizadas por la Fundación Antonio Pérez 'El príncipe resplandeciente' y 'Cerámica popular contemporánea de Paraguay', de 21.00 a 0.00 horas; la Fundación Antonio Pérez de 21.00 a 0.00 horas; la Catedral de 22.30 a 0.00 horas; y el Museo García y Chico de 21.00 a 0.00 horas.

Por su parte, permanecerán abiertos el Museo de Cuenca de 19.00 a 0.00 horas; y el Museo de la Semana Santa de Cuenca de 21.00 a 0.00 horas.

En cuanto a las visitas guiadas, habrá en 'Cuenca Subterránea. Túnel de Calderón de la Barca', en pases a las 20.00 y a las 21.00 horas, siendo necesaria reserva previa a través del correo ofi.turismo@cuenca.es.