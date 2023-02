La normativa que regulará los apartamentos turísticos en Toledo irá a pleno la próxima semana

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, José Pablo Sabrido, ha informado en la Comisión de Urbanismo a los grupos municipales de la modificación 32 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico que irá a pleno la próxima semana para iniciar así la tramitación administrativa que permitirá su entrada en vigor en los próximos meses.

Como ha recordado el responsable municipal de Urbanismo, la normativa establece para el Casco Histórico, entre otras cuestiones, que los apartamentos o viviendas de uso turístico no podrán superar el 20 por ciento del total de viviendas establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Toledo. Además, este tipo de viviendas sólo se podrán establecer en el primer piso y planta baja de los edificios, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

José Pablo Sabrido ha valorado el consenso que la normativa ha suscitado en instituciones como la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo o el Consorcio de la Ciudad, así como en colectivos del Casco Histórico, tanto de comerciantes como de vecinos, además de destacar el trabajo conjunto realizado por los técnicos municipales y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Urbanismo ha indicado que la modificación 32 no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a las viviendas y apartamentos de uso turístico con licencias vigentes, no obstante, el Ayuntamiento suspende la tramitación de nuevas licencias hasta la entrada en vigor de la nueva normativa que irá al Pleno del mes de febrero.

Como ha señalado el edil de Urbanismo, esta normativa impedirá la especulación, fomentará la rehabilitación de viviendas para uso residencial, protegerá a los vecinos y vecinas del Casco Histórico, además de apostar por el comercio de proximidad y evitará problemas de convivencia vecinal y la concentración de este tipo de viviendas en una misma zona del barrio antiguo.

Para ello se establecen 11 zonas que se corresponden con los distritos censales, en el marco de estas 11 áreas los apartamentos turísticos no podrán superar el 20 por ciento de las viviendas, al igual que en términos generales en el Casco Histórico no se podrá superar el 20 por ciento de viviendas destinadas a uso turístico. Además, si una planta baja se ubica en una zona catalogada como comercial por el Plan Especial del Casco Histórico no podrá destinarse a vivienda de este tipo.

Por último José Pablo Sabrido ha invitado a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento a sumarse al consenso alcanzado por el equipo de Gobierno de la alcaldesa Milagros Tolón con entidades e instituciones como la Real Academia, el Consorcio, Distrito 1 y la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico.

IU-PODEMOS

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha criticado que la nueva ordenanza de pisos turísticos que ha presentado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, permite la implantación de más viviendas hoteleras en el Casco Histórico, no limita ni impone normas para su constitución en el resto de los barrios de la ciudad y, tampoco, contempla la creación de una tasa turística.

Así lo ha traslado el portavoz de Izquierda Unida-Podemos de Toledo, Txema Fernández, al resto de partidos políticos en la Comisión de Urbanismo que se ha celebrado este jueves, 16 de febrero, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.

Sobre los pisos turísticos fuera del Casco Histórico, ha concretado que "se desregula" la implantación de dichas viviendas debido a que la nueva ordenanza no tiene ninguna limitación para el resto de los barrios, según ha informado la formación en nota de prensa.

Por otro lado, ha exigido que la ordenación de los pisos turísticos también contemple una tasa o impuesto por la actividad empresarial que realizan debido a que es un negocio lucrativo.

CIUDADANOS

De su lado, la concejal de Ciudadanos Araceli de la Calle ha explicado que "el planteamiento del gobierno local no cumple los requisitos técnicos esperables" y denuncia que "no se ha dado la información pertinente a los grupos y ni sabemos cuándo la vamos a tener para valorar con rigor esta modificación urbanística", según ha informado la formación en un comunicado.

La edil ha mostrado su rechazo al fondo y a las formas, "que vuelven a ser lamentables". Araceli de la Calle critica que la alcaldesa anunciara la modificación 48 horas antes de reunir a la comisión de urbanismo competente de manera extraordinaria. "Después de siete años bloqueando el asunto, tantas prisas sólo tienen una explicación: llegar en plazo antes de las elecciones".