La 'nueva' Carretería de Cuenca tendrá plataforma única, árboles, iluminación de suelo y opción de extender un toldo

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, acompañado del varios de los componentes de su equipo de gobierno, ha dado algunos de los detalles más destacados de la obra de Carretería. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Plataforma única, iluminación de suelo, árboles y la opción de extender un toldo a lo largo de toda la calle son algunas de las novedades que habrá en Carretería cuando finalice la primera fase de la remodelación de la zona centro y su entorno, que ya ha sido aprobada en Junta de Gobierno y que previsiblemente este viernes se someterá a exposición pública.

"Hemos tenido en cuenta la vida social que tiene actualmente Carretería a la hora de hacer el diseño", ha explicado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, acompañado del varios de los componentes de su equipo de Gobierno, ha dado algunos de los detalles más destacados de una obra de 7,5 millones que se ejecutará en trece fases que afectará al aspecto exterior de la principal arteria comercial de la ciudad, pero que también se aprovechará para distintos trabajos subterráneos de alcantarillado, comunicaciones, canalizaciones de gas.

Respecto a la circulación de tráfico, se mantiene como hasta ahora el paso de los autobuses y de los vehículos para la carga y descarga en el horario autorizado.

Junto a Carretería, habrá intervenciones en Plaza de la Hispanidad y Constitución, parte de Calderón de la Barca y Fray Luis de León, José Luis Álvarez De Castro, Colón, Sánchez Vera, Parque San Julián.

El pavimento que se use en la vía principal será el que marcará el estilo de todas estas calles aledañas y se asemejará al que se va a emplear en Hurtado de Mendoza y Plaza del Xúcar, donde ya se está trabajando, aunque no será exactamente el mismo. Será de granito y tendrá mayor grosor. E

l alcalde ha salido al paso de algunas de las dudas que han saltado en redes después de que colectivos, como la Asociación de Vecinos del Centro, hayan conocido el proyecto.

Por ejemplo, ha garantizado que se han hecho medidas para que puedan caber los pasos de Semana Santa y, en la Plaza de la Hispanidad, la idea es convertirla en una "zona peatonal verde" y, aunque en principio sí se plantea quitar la valla del jardín, es algo que se puede estudiar si llegan alegaciones que piden no retirar ese elemento que, según Dolz, no está catalogada como bien patrimonial.

También se pretende ganar espacio en la Plaza de la Constitución, donde se va a renovar el área infantil y, junto a ella, la calle Mateo Miguel Ayllón cambia de sentido y pasará a ser de bajada.

El proyecto ha tomado como referencia el que se hizo en 2006, por una cuantía mucho mayor y el alcalde ha dado las gracias a los técnicos responsables de la redacción: David Domínguez y Vicente Belinchón.

La financiación de la obra se distribuye entre los 6,1 millones del Plan Integral y los 1,4 que se cogen del convenio que se firmó con Carretería para el Gobierno regional. Al haberse obtenido fondos europeos, tal y como estaba previsto en el documento, el resto del dinero pactado con la Junta irá a otros proyectos, entre ellos las ya anunciadas remodelaciones de los barrios de Tiradores y Moralejos.

En cuanto al tiempo de ejecución del proyecto, oscilará entre los 18 y 24 meses, ya que Dolz ha explicado que hay opción de agrupar fases para reducir plazos. Gómez Cavero: "Espero que los conquenses no seamos tan anormales de ponerle pegas a todos los proyectos"

En la rueda de prensa han estado presentes los concejales de Cuenca nos Une y el teniente de alcalde, Isidoro Gómez Cavero, que ha recordado que este proyecto era uno de los compromisos que su formación había alcanzado esta legislatura con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para facilitar el gobierno socialista en la ciudad.

Gómez Cavero ha señalado que este tiene que ser el "inicio" de un plan más ambicioso, que pasa "por unir Carretería con la Cuenca Antigua de una bonita y especial", algo que ha asegurado que "se hará".

El líder de Cuenca nos Une ha pedido apoyo al proyecto, porque "cuantas menos pegas se pongan, mejor" y que se empiece a trabajar cuanto antes, "porque luego vienen elecciones y al final no se acaban las cosas".

Gómez Cavero también ha mencionado que habrá que intervenir en el parque San Julián y, sobre este asunto, el alcalde ha adelantado que ya hay una actuación prevista sobre la mesa del Consorcio Ciudad de Cuenca, pero se necesitarán fondos europeos adicionales para ejecutarlo, ya que este organismo no tiene músculo suficiente para afrontarlo por sí solo.

El concejal ha sido contundente: "Espero que los conquenses no seamos tan anormales de ponerle pegas a todos los proyectos y que al final no se hagan".