La nueva convocatoria del programa de termalismo social de C-LM contará con 752 plazas más

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha revelado que la nueva convocatoria del programa de termalismo social del Gobierno autonómico contará con 752 plazas más.

García-Page, que este lunes ha asistido a la inauguración de la reforma de la Residencia de Mayores 'Avenida de Barber' y el Centro de Mayores 'Toledo II', en la capital regional, ha asegurado que "hay que seguir creciendo" en un proyecto que comenzó en la región y que tiene "un éxito extraordinario".

Así, ha asegurado que este programa está siendo "imitado" en otras comunidades autónomas desde que Castilla-La Mancha lo puso en marcha y, además, ha puesto de relevancia que, además, "está creando empleo y empresas en la propia región".