La nueva estación depuradora de aguas residuales de Los Yébenes (Toledo) iniciará sus pruebas en agosto

Edar de los Yébenes - JCCM

TOLEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha anunciado que el Gobierno regional iniciará en agosto las primeras pruebas de funcionamiento de la EDAR de Los Yébenes, una infraestructura que "va a permitir resolver un problema medioambiental del municipio, dotándolo de una instalación moderna, eficiente y adaptada a la normativa vigente".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la última fase para la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Los Yébenes, cuya inversión supera los 5,2 millones de euros, cofinanciada en un 85% por el programa FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027.

La actuación, que presenta un grado de ejecución cercano al 90%, permitirá resolver un problema ambiental que el municipio arrastraba desde hace años.

Durante su visita a las obras, Gómez ha destacado que "con el inicio de las pruebas damos el último paso antes de la puesta en servicio de una infraestructura muy importante para Los Yébenes, que mejorará la calidad del agua, protegerá el medio ambiente y garantizará un tratamiento adecuado de las aguas residuales durante las próximas décadas".

Igualmente, ha afirmado que los agricultores podrán utilizar los lodos de la depuradora como materia orgánica de abono, además de disponer de un tanque de tormentas para recoger el agua de lluvia, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

DEPURADORA DE 1989

La titular de Desarrollo Sostenible ha explicado que la nueva EDAR sustituirá a la actual depuradora, construida en 1989 y ya obsoleta, dando respuesta tanto a las necesidades actuales como al crecimiento futuro del municipio.

"La instalación beneficiará directamente a cerca de 5.800 vecinos de Los Yébenes y ha sido diseñada para prestar servicio a una población equivalente de 16.000 habitantes, con capacidad para tratar hasta 2.400 metros cúbicos diarios de aguas residuales", ha asegurado la consejera.

Tras la finalización de las obras comenzará la fase de puesta en marcha, que se iniciará previsiblemente en agosto, seguida de un periodo de explotación de 12 meses antes de que Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha asuma la gestión definitiva de la instalación.

Mercedes Gómez también ha puesto en valor el carácter sostenible de la infraestructura, que incorpora una instalación fotovoltaica de 50 kWp para autoconsumo eléctrico.

"Estamos construyendo depuradoras más eficientes y resilientes, preparadas para afrontar los retos del cambio climático y reducir el consumo energético", ha subrayado.

CINCO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

La actuación de Los Yébenes, según ha indicado Mercedes Gómez, forma parte "del importante esfuerzo inversor que el Ejecutivo autonómico está realizando este año en la provincia de Toledo, donde la inversión en nuevas infraestructuras de depuración alcanza los 18 millones de euros", a lo que ha añadido que "estamos impulsando cinco grandes infraestructuras que permitirán seguir mejorando el ciclo integral del agua en la provincia y ofrecer un mejor servicio a los municipios".

Junto a la EDAR de Los Yébenes, ha precisado, se encuentran prácticamente finalizadas las nuevas depuradoras de Quero y El Toboso.

Asimismo, "la nueva EDAR de Sonseca ya ha sido adjudicada y con el inicio de las obras previsto para el mes de octubre, mientras que la infraestructura de Cobisa iniciará su proceso de licitación a finales de este año", ha informado la consejera.

Actualmente, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha gestiona en la provincia de Toledo un total de 49 estaciones depuradoras, que prestan servicio a 183.224 habitantes de 67 municipios.

Más de una década reforzando la depuración en Castilla-La Mancha Durante los últimos 11 años, ha recordado Gómez, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 131 millones de euros a mejorar las infraestructuras de depuración de la región.

"Estas infraestructuras son imprescindibles para el desarrollo de nuestros municipios y para cumplir con los objetivos ambientales que nos marca Europa. La recuperación de la calidad del agua y de nuestros ríos es una prioridad para Castilla-La Mancha y seguiremos invirtiendo para garantizar una gestión cada vez más sostenible del ciclo integral del agua", ha afirmado la consejera.

Mercedes Gómez ha incidido en que el Plan de Depuración de Castilla-La Mancha tiene un doble objetivo, que es el de "ayudar a los municipios que no disponen de recursos suficientes para afrontar estas inversiones y cumplir con nuestras obligaciones ambientales para proteger el patrimonio natural que dejaremos a las próximas generaciones".

Además, ha indicado que estas actuaciones "generan empleo, actividad económica y oportunidades en el medio rural".

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su compromiso de colaborar con los ayuntamientos en materia de depuración.

En este sentido, Castilla-La Mancha, con el apoyo de los fondos europeos, financia íntegramente la construcción de las nuevas infraestructuras de depuración sin repercutir posteriormente el coste de la inversión a los municipios.

Mercedes Gómez ha reiterado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no traslada a los ayuntamientos el coste de construcción y amortización de estas infraestructuras.

Tal y como ha manifestado, "con este modelo de colaboración, el Ejecutivo regional favorece una gestión sostenible de los recursos hídricos, protege el medio rural, contribuye a fijar población y avanza en el cumplimiento del reto demográfico mediante la prestación de servicios públicos esenciales de calidad".

La consejera ha estado acompañada por el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; el alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez; la directora general del Agua, Montserrat Muro; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén Torres; el director gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino; y representantes de la UTE Eiffage Infrestructuras, S.A.U.- Entorno Obras Y Servicios, S.L.- Eiffage Energía, S.L.U.