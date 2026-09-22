La nueva temporada de la Orquesta Filarmónica de La Mancha recorrerá diferentes épocas bajo el lema 'Genios'

Presentación de la XIX Temporada de la Orquesta Filarmónica de La Mancha - JCCM

CIUDAD REAL 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada de la Orquesta Filarmónica de La Mancha (OFMAN), bajo el lema 'Genios', permitirá recorrer diferentes épocas y formas de entender la música a través de compositores como Haydn, Bach, Verdi, Händel o Donizetti, junto a citas ya consolidadas como los conciertos de Navidad y Año Nuevo y la Gran Gala de la Zarzuela.

Este martes se ha presentado la programación, a la que han acudido, entre otros, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, el concejal de Cultura de Ciudad Real, Pedro Lozano; y el director de la OFMAN, Francisco Antonio Moya.

La OFMAN volverá a llevar su música esta temporada a municipios como Ciudad Real, Almagro, Tomelloso o Villanueva de los Infantes, así como a Cuenca, Guadalajara, Villarrobledo y otras localidades de Castilla-La Mancha, además de desarrollar actuaciones fuera de la región.

Su director ha dado a conocer las claves principales de la temporada 2026/2027 para la que ya tienen cerradas 40 actuaciones en poblaciones grandes y también en pequeñas. Moya ha destacado que para los integrantes de la orquesta cada concierto "es muy especial", independientemente del escenario que se trate.

Este año por la capital van a pasar en repetidas ocasiones con citas ya clásicas como su presencia en los Lunes Musicales del Antiguo Casino, la interpretación de El Mesías, la Gran Gala de Zarzuela, el concierto de primavera o la actuación de Feria en la Talaverana (que este año ha registrado un notable éxito de público).

Un año más la OFMAN volverá a ofrecer una amplia variedad de repertorios, a los que se va a sumar como novedad el proyecto "Ópera en zonas rurales" para acercar el género a las pequeñas poblaciones, en un formato adaptado. Su director ha destacado que una de las grandes virtudes es la "versatilidad" de la formación para poder adaptar el número de sus componentes a los proyectos diferentes: "la magnitud y honestidad de la música no se mide por el número de integrantes", ha afirmado.

LA JUNTA DESTACA LA CULTURA ACCESIBLE

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes ha reivindicado su compromiso con una cultura accesible, descentralizada y de calidad, que llegue al conjunto de la ciudadanía con independencia del municipio en el que resida, y ha situado a la OFMAN como ejemplo de esta forma de entender las políticas culturales.

"Democratizar la cultura significa también que el acceso a una programación cultural de calidad no dependa únicamente del tamaño de la ciudad en la que vivimos", por lo que ha subrayado que "llevar la música a nuestros pueblos y ciudades significa descentralizar la cultura y generar oportunidades para que cada vez más personas puedan disfrutar de ella", ha señalado.

El delegado provincial ha enmarcado esta labor en la política cultural del Gobierno regional, orientada a facilitar el encuentro entre la creación artística y la ciudadanía, apoyar la difusión cultural y favorecer la presencia de las artes escénicas y la música en pueblos y ciudades, con instrumentos como la Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha.

19 TEMPORADAS Y UNA INTENSA ACTIVIDAD

José Caro ha felicitado a toda la familia de la OFMAN y, especialmente, a su director artístico, Francisco-Antonio Moya, por consolidar desde 2008 un proyecto que ha mantenido una trayectoria continuada y ha logrado proyectarse dentro y fuera de Castilla-La Mancha.

"Detrás de una orquesta hay talento, pero hay mucho más: horas de ensayo, estudio, organización y desplazamientos; hay músicos que tienen que aprender a escucharse unos a otros y a trabajar juntos para conseguir algo que ninguno podría lograr por separado", ha señalado.

Caro ha destacado la diversidad de la programación y ha defendido que "acercar la música clásica a nuevos públicos no significa simplificarla, sino abrir puertas", generando oportunidades para descubrir en directo una ópera, emocionarse con una gran obra sinfónica o reencontrarse con la zarzuela.

De su lado, el edil de Cultura ha agradecido a la orquesta estas casi dos décadas de entrega y esfuerzo para "acercarnos a las grandes obras maestras de la música clásica" con un sincero "gracias por hacernos tan felices".

Lozano ha querido subrayar el "éxito" de la formación que, en su apuesta por la difusión de las composiciones clásicas, ha logrado "influir en el público" y ha logrado llenos repetidos en cada concierto.