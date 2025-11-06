Nuevas Generaciones de Toledo celebra este viernes el Primer Foro Taurino 'El toro nos une, el arte nos inspira'

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones de Toledo va a celebrar este viernes el Primer Foro Taurino 'El toro nos une, el arte nos inspira', una iniciativa que nace con el objetivo de reivindicar la tauromaquia como una de las manifestaciones culturales más arraigadas, representativas y valiosas de nuestro patrimonio común, con especial vinculación a la provincia de Toledo.

El foro se celebrará a las 20.00 horas en el Restaurante Venta de Aires de Toledo, y contará con la participación de reconocidas figuras del toreo y jóvenes valores del mundo taurino: Eugenio de Mora, Álvaro Lorenzo, Nacho Torrejón, Daniel López y Esteban Gordillo, ha informado Nuevas Generaciones en un comunicado.

El presidente provincial de la organización juvenil, Roberto García, ha afirmado que "la tauromaquia es cultura, historia y libertad. Es un arte que forma parte de la esencia de España y que los jóvenes del Partido Popular defenderemos siempre con orgullo, porque creemos en nuestras raíces y en los valores que representan el mundo del toro".

Asimismo, ha subrayado que "mientras otros tratan de atacar o censurar nuestras tradiciones, desde Nuevas Generaciones las reivindicamos como símbolo de respeto, esfuerzo, valentía y amor por nuestra tierra. La tauromaquia une generaciones y nos recuerda que la cultura también es libertad".