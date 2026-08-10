Nueve detenidos de un grupo criminal dedicado a robos en viviendas en Manzanares, Membrilla y La Solana

Objetos robados. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del área de investigación del Puesto Principal de Manzanares de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Roviespa', han procedido a la detención de nueve personas y la investigación de otra persona más por la comisión de un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en interior de viviendas, hurtos y robos con violencia e intimidación en las localidades manchegas de Manzanares, Membrilla y La Solana.

Desde el mes de enero de este año, se han cometido un concurso de delitos de hurto y robo con fuerza en viviendas y vehículos en la localidad de Manzanares. Debido a la perpetración reiterada de los citados delitos, en los que los autores cometían los ilícitos penales empezó a producirse una situación de malestar y sensación de inseguridad por parte de los vecinos.

En una primera fase analítica y de estudio, la investigación permitió la detección de varios vecinos del municipio, como sospechosos de los ilícitos penales descritos. Durante el transcurso de la investigación y tras numerosas gestiones fueron apareciendo nuevos delitos contra el patrimonio, así como robos con violencia e intimidación, siendo estos últimos los más preocupantes por la alarma social que despertaban en la población, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

A medida que fueron avanzando las pesquisas, la investigación reveló que los sospechosos formaban parte de un grupo criminal especializados en diferentes tipologías delictivas concretas. Además, extendieron su actividad delictiva a los municipios vecinos de Membrilla y La Solana, donde se identificó a nuevos integrantes que actuaban de forma coordinada con el grupo principal.

El modus operandi de este grupo consistía en vigilar y estudiar detalladamente la zona, para finalmente, consumar la acción delictiva cuando los moradores se encontraban ausentes de las viviendas.

Tras una exhaustiva investigación policial, la fuerza actuante reunió los indicios suficientes para determinar que los investigados eran los causantes de los ilícitos penales descritos, procediendo finalmente durante los últimos meses en concreto durante el pasado mes de julio a la detención progresiva de todos los autores.

Los agentes investigadores consiguieron, además recuperar gran cantidad de los objetos sustraídos en los robos, parte de estos objetos se encontraban en posesión de los detenidos, mientras que el resto, habían sido vendidos en establecimientos de compro oro de la provincia.

El resultado final de la operación ha permitido la detención de nueve personas y la investigación de otra, por la comisión de la cantidad de cincuenta y tres delitos: cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, veintidós delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, tres hurtos en interior de vivienda, ocho delitos de robo en interior de vehículos, catorce delitos de hurto en interior de vehículo, un delito de receptación y para finalizar un delito de pertenencia a grupo criminal.

EFECTOS RECUPERADOS

Como resultado de la citada operación, se han recuperado numerosos efectos sustraídos entre los que destacan, tres teléfonos móviles de última generación y numerosas joyas valoradas en unos 11.500 euros que, tras ser reconocidos, han sido entregadas a sus legítimos propietarios.

Las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares.