Nueve personas detenidas en una operación policial contra el tráfico de drogas en Puertollano

La Policía Nacional desarticula un activo grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y desmantela seis puntos de venta de sustancias estupefacientes en Puertollano. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a nueve personas pertenecientes a una misma familia, que conformaban un grupo criminal dedicado a la venta de sustancias estupefacientes en la localidad, en una operación policial bautizada por las fuerzas de seguridad como Operación 'Reina'.

La investigación se inició a finales del pasado año, al recibirse numerosas informaciones de ciudadanos anónimos, que señalaban varias viviendas colindantes de una calle de la localidad donde sus moradores se dedicaban a traficar con drogas, según ha informado la Policía Nacional por nota de prensa.

Por parte de los investigadores se comprueba que, efectivamente, en las viviendas mencionadas había una continua afluencia de consumidores que entraban y salían rápidamente del domicilio, tras adquirir su dosis; en otras ocasiones y para evitar que la droga les pueda ser intervenida las consumen en el interior de la propia vivienda donde se había habilitado un garaje/trastero para tal fin.

Una vez identificados todos los integrantes del clan y, previamente autorizadas por el juzgado competente, se procedió a la entrada y registro simultáneo de los seis domicilios investigados, siendo incautados diferentes cantidades de cocaína, heroína y hachís, dos básculas de precisión, utensilios para la preparación de las dosis, una pistola con el número de serie rayado para evitar su trazabilidad, cartuchos de diferente calibre, varios ordenadores portátiles y multitud de herramientas y efectos con las que, probablemente los consumidores pagaban la droga.

En relación a estos objetos se continúa con la investigación para poder determinar su procedencia y ser entregados a sus legítimos propietarios.

A los detenidos, la mayor parte de ellos con antecedentes policiales por hechos de la misma índole, se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

Una vez puestos a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de tres de ellos.