El nuevo Ayuntamiento de Albacete contará con 12 concejalías, una de Personas y de Igualdad: "No habrá ningún retroceso"

Este mismo jueves convocará al presidente de la Junta a "un pacto por Albacete"



ALBACETE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ya cuenta con nueva corporación municipal, conformada en su integridad por ediles del Partido Popular, con Manuel Serrano al frente. Aglutinadas en tres áreas, cuenta con un total de 12 concejalías, una de ellas de Personas y de Igualdad, de la que se ocupará Gala de la Calzada.

Sin ser un equipo de Gobierno "ideológico", el alcalde, Manuel Serrano, ha aseverado que "no habrá ningún retroceso en áreas de mujer, igualdad, inclusión y accesibilidad", ha dicho en rueda de prensa.

La Corporación municipal se divide en Albacete, ciudad en movimiento, de empleo y de generación de oportunidades, coordinada por Rosa González de la Aleja; Albacete, ciudad para los ciudadanos, de la buena vecindad y de calidad de vida, con Llanos Navarro al frente. Mientras, Alberto Reina coordinara el funcionamiento del gobierno municipal, la comunicación entre áreas, concejalías, servicios y departamentos.

Así, la nueva corporación quedaría conformada de la siguiente manera; Manuel Serrano como primer edil y responsable de las áreas de Inclusión y Accesibilidad; Francisco Navarro será el primer teniente de Alcalde y concejal de Consenso, Espacios de Acuerdo y Tolerancia, asumiendo la coordinación de la Junta de Portavoces y todo lo relacionado con Relaciones Institucionales, Movilidad, Emisalba, Feria y Circuito; el segundo Teniente de Alcalde será Alberto Reina, concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, al cargo también de Contratación y Compras, Responsabilidad Patrimonial, Transparencia y Buen Gobierno y la escuela taurina.

Rosa González de la Aleja será la edil de Sostenibilidad y Marca Albacete, así como la portavoz municipal y responsable de Hostelería, Comercio, Turismo, Ifab, Medio Ambiente, Agricultura y Consorcio Provincial de Medio Ambiente.

Julián Garijo se hará cargo de la Concejalía de Ciudad Activa, Dinámica, en marcha y de futuro, con Urbanismo, Infraestructuras, Urvial y Vivienda.

Lucrecia Rodríguez será la concejala de Emprendimiento y Oportunidades, que englobará Empleo, Promoción Económica, Formación, Emprendimiento, Asuntos Europeos, Parque Científico y Tecnológico, Centro Europeo de Empresas e Innovación, Fundación para el desarrollo de la Cuchillería y Museo de la Cuchillería.

La concejalía de Calidad de Vida, Participación Real y Efectiva será para Llanos Navarro, que se hará cargo de asuntos sociales, asociaciones, barrios y pedanías.

Carlos Calero será el nuevo edil de Proximidad e Intervención Rápida, asumiendo Obras Públicas, Abastos, Consumo, Aguas de Albacete, lonja, cementerio, Jardín Botánico y polígonos industriales.

Gala de la Calzada llevará la Concejalía de las Personas y de Igualdad, que incluirá Familia, Mujer, Igualdad, Infancia, Mayores y Juventud.

"NI UN PASO ATRÁS EN TEMAS DE MUJER E IGUALDAD"

A este respecto, Serrano ha asegurado que su corporación no será "un gobierno ideológico", pero que "no habrá ningún retroceso en áreas de mujer, igualdad, inclusión y accesibilidad". "Se entiende muy bien lo que acabo de decir, no habrá ni un solo paso atrás. Si con alguien tengo que hablar será para avanzar, para conquistar de verdad y romper techos de cristal", ha aseverado.

Continuando con las concejalías, Elena Serrallé será la viceportavoz y edil de Cultura, encargándose de la Semana Santa, la Universidad Popular, la Banda de Música, los festejos y el Consorcio Cultural Albacete.

Pascual Molina asumirá la concejalía de Educación, con bibliotecas, escuelas infantiles y Uned, y Francisco Villaescusa será el nuevo edil de Deportes.

EL CARLOS BELMONTE CONTINÚA SIN VIDEOMARCADOR

Precisamente en lo relativo al área deportiva, sobre la instalación del nuevo videomarcador y la iluminación en el Carlos Belmonte, el nuevo alcalde de la ciudad ha señalado que "no hay nada", y que empiezan "de cero".

Ha indicado que esta misma mañana han mantenido una reunión con los servicios técnicos del Ayuntamiento y el Albacete Balompié para "seguir avanzando" y ha añadido que "de cualquier cosa que haya que dar cuenta" dará "nombres y apellidos".

En este sentido ha informado que la contratación del videomarcador fue fallida, ya que la empresa que ganó la mesa de contratación no aportó la documentación necesaria.

Del mismo lado, Serrano ha asegurado que se han "encontrado" con "contratos a medias donde, si no los ponemos ya en marcha, no llegamos", refiriéndose a la Navidad.

POR EL MOMENTO, NO HABRÁ PRESUPUESTOS MUNICIPALES

A preguntas de los medios sobre los presupuestos municipales, Serrano ha explicado que, por el momento, no hay. "Si hay que hacer presupuesto porque da tiempo lo haré, pero de momento no hay".

"Primero tenemos que valorar en qué punto estamos, Ver las partidas, las modificaciones de crédito, la deuda. Vamos a ver los plazos, constituir el Ayuntamiento y ya haremos luego los presupuestos".

ESTA TARDE HABRÁ JUNTA DE PORTAVOCES

Por último, el primer edil ha avanzado que esta tarde convocará a la Junta de Portavoces para empezar a "construir el diálogo y el consenso", ya que, según ha asegurado, quiere construir una corporación donde "todo sea posible".

También ha anunciado que "lo primero" que hará este jueves será convocar al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, a "un pacto por Albacete". "Esta autonomía y el país está en deuda con esta ciudad, debemos avanzar en colegios, en la autovía Albacete-Jaén, en ampliación de espacio industrial. Yo por los albaceteños haré lo que sea, gobierne quien gobierne", ha aseverado.