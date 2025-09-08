El nuevo centro de mayores de Tarancón se pondrá en marcha "en las próximas semanas" tras inversión de más de 4 millones

CUENCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo regional va a poner en marcha en las próximas semanas el nuevo centro de mayores de Tarancón que ha supuesto una inversión de más de cuatro millones de euros con cargo al Plan de Recuperación.

Se trata, tal y como ha señalado, de un proyecto muy deseado que se va a convertir en un referente en la gestión de centros de mayores de toda la región. "Un centro, ha continuado, con unas magníficas instalaciones que nos va a permitir dar un salto cualitativo importante en la política de atención a las personas mayores", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Martínez Guijarro ha participado este lunes en la misa en honor a la Virgen de Riansares, con motivo de las Fiestas y Feria de Tarancón que celebra este 8 de septiembre su día grande, junto al alcalde de la localidad, José Manuel López Carrizo; la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Lourdes Luna; el diputado regional, Ángel Tomás Godoy; y miembros de la Corporación municipal.

Este nuevo centro de mayores con el centro de día de Tarancón está construido sobre una parcela de 1.600 metros cuadrados de titularidad regional que albergaba la antigua guardería y se ha diseñado como un espacio amplio, accesible, funcional y con mucha luz natural, para dar respuesta a las demandas y necesidades de las personas mayores del municipio

Se trata de un edificio de una sola planta con los dos recursos interconectados entre sí, pero con accesos independiente. Por un lado, el centro de día con capacidad para 20 plazas donde se prestará atención integral diurna a las personas mayores con dependencia para mantener el mayor nivel de autonomía personal e independencia posibles, facilitando la permanencia en su entorno habitual; y, por otro lado, el centro de mayores, abierto a la comunidad que promoverá el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores de Tarancón y su entorno.

Finalizada la misa mayor en honor a la patrona de Tarancón, el vicepresidente primero ha participado en la inauguración de las exposiciones de los artistas locales Didac Checa, en el Mercado de las Artes Luisa Sigea, y de Sergio Zafra, en el museo de Casa Parada.