El nuevo centro de recepción de visitantes en el Nacimiento del Río Cuervo en Cuenca podría estar operativo en mayo

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, informa en rueda de prensa sobre asuntos abordados en el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento - JCCM

CUENCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes una orden de encargo a la empresa pública Tragsa para la construcción del centro de recepción de visitantes en el Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo en la provincia de Cuenca.

Se trata de una inversión que alcanza los 804.000 euros con un plazo de ejecución de seis meses, tal y como ha informado en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha confiado en que para el mes de mayo de 2027, este centro esté "perfectamente operativo" y pueda recibir a sus primeros visitantes.

Según ha detallado, el centro contará con 170 metros cuadrados y estará organizado en diferentes espacios funcionales con una zona de recepción e información al visitante, una sala expositiva y polivalente para actividades de divulgación e interpretación del patrimonio natural, aseos públicos adaptados a todos los públicos y dependencias para el personal y técnicos de apoyo.

También se construirá un área cubierta también exterior para recepcionar a grupos y convertirse en una zona de refugio ante las inclemencias climatológicas.

Para su construcción, se van a utilizar materiales como la madera y la piedra tradicionales de esta zona para que este centro "se integre en el espacio". Además, según ha dicho la consejera, va a estar dotado de criterios de sostenibilidad en su construcción y en eficiencia energética con una envolvente altamente aislada y sistemas de ventilación eficiente y aprovechamiento de las energías renovables.

Son más de 120.000 los visitantes que al año visitan esta zona, por lo que, con este centro, se mejorará la información y la sensibilización ambiental de los visitantes. También se realizarán labores de vigilancia, seguimiento y gestión del uso público.

Este centro también a acoger exposiciones, jornadas y actividades divulgativas que van a permitir poner en valor los recursos naturales de la provincia de Cuenca.

Castilla-La Mancha cuenta con 20 centros de visitantes y siete puntos de información en los 114 espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma. La provincia de Cuenca cuenta con siete refugios forestales y tres centros de interpretación.