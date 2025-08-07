El nuevo decreto que reconoce la condición de familia numerosa en C-LM, a información pública desde este viernes

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social ha abierto un periodo de información pública de 20 días hábiles, que se abrirá este viernes, ante la tramitación del Proyecto de Decreto por el que se modifican los decretos que regulan los procedimientos para el reconocimiento y para la pérdida de la condición de familia numerosa, y el que regula las ayudas económicas a familias numerosas y familias acogedoras de Castilla-La Mancha.

Así consta en la resolución de la Consejería de Bienestar Social que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en la que se indica que el texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta: www.jccm.es, en el Portal de Participación https://participacion.castillalamancha.es/ y en la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social, sita en la Avenida de Francia 4, de Toledo, todos los días laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo, podrá presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha (https://participacion.castillalamancha.es/) o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso irán dirigidas a la a la persona titular de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social, situada en Avenida de Francia 4, 45071-Toledo.