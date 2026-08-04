Un nuevo incendio en Retuerta del Bullaque alcanza el Nivel 1 por afección de humo a la carretera CM-4017

Incendio forestal en Retuerta del Bullaque. - INFOCAM

CIUDAD REAL, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este martes en la localidad ciudadrealeña de Retuerta del Bullaque ha alcanzado la Situación Operativa Nivel 1 por posible afección de humo a la carretera CM-4017, según informa el Infocam en su cuenta de X. Este municipio ya fue testigo de otro incendio forestal que se declaró el 23 de julio y fue extinguido tres días después.

Por su parte, el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha señala que las llamas eran detectadas a las 16.15 horas por un vigilante fijo.

En el lugar están trabajando 4 medios aéreos, con 4 personas; 10 medios terrestres, con 56 personas; 1 medio de dirección y coordinación, con 1 persona; y 7 personas más de personal interno.